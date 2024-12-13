Состоялась жеребьёвка европейского отборочного этапа чемпионата мира 2026

Состоялась жеребьёвка европейской квалификации на чемпионат мира 2026.
Группа A : победитель пары Германия – Италия в Лиге наций, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.
Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.
Группа C: проигравший пары Португалия – Дания, Греция, Шотландия, Беларусь.
Группа D: победитель пары Франция – Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.
Группа E: победитель пары Испания – Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария.
Группа F: победитель пары Португалия – Дания, Венгрия, Ирландия, Армения.
Группа G: проигравший пары Испания – Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва,
Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр,
Группа I: проигравший пары Германия – Италия, Норвегия, Израиль, Эстония,
Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан,
Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия,
Группа L: проигравший пары Франция – Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова,
Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025 года.