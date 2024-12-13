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Состоялась жеребьёвка европейского отборочного этапа чемпионата мира 2026

сегодня, 15:05

Состоялась жеребьёвка европейской квалификации на чемпионат мира 2026.

Группа A : победитель пары Германия – Италия в Лиге наций, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа C: проигравший пары Португалия – Дания, Греция, Шотландия, Беларусь.

Группа D: победитель пары Франция – Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.

Группа E: победитель пары Испания – Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария.

Группа F: победитель пары Португалия – Дания, Венгрия, Ирландия, Армения.

Группа G: проигравший пары Испания – Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва,

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр,

Группа I: проигравший пары Германия – Италия, Норвегия, Израиль, Эстония,

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан,

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия,

Группа L: проигравший пары Франция – Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова,

Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025 года.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:59
Как говорится ... вприглядку буду посмотреть.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:03, ред.
Ага!Танцуют все))
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 15:35
Чтой то Россию не лицезрел. Наверное без экзаменов пройдут ...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:32
Вообще без разницы кто с кем.
Asper
Asper
сегодня в 15:25
А где Гибралтар там, Сан-Марино и прочие, я не понял?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:17
Ну что же, пока без нас... Ничего, жизнь продолжается...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:10
Всего 4 сборных в группе? Раньше было 5-6. Скоро наверно расширят Евро настолько, что и отборочные будут не нужны, проходят все!))
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