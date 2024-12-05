Состоялась жеребьёвка Клубного чемпионата мира-2025

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сегодня, 22:35

Опубликованы результаты жеребьёвки Клубного чемпионата мира-2025.

Группа A: «Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер Майами» ( США );

Группа B: ПСЖ (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» ( США );

Группа C: «Бавария» (Германия), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Бенфика» (Португалия);

Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Эсперанс» (Тунис), «Челси» (Англия), «Леон» (Мексика);

Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Интер» (Италия);

Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Ульсан Хендай» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунс» ( ЮАР );

Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» ( ОАЭ ), «Ювентус» (Италия);

Группа H: «Реал Мадрид» (Испания), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).