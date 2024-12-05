Состоялась жеребьёвка Клубного чемпионата мира-2025

Опубликованы результаты жеребьёвки Клубного чемпионата мира-2025.
Группа A: «Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер Майами» (США);
Группа B: ПСЖ (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США);
Группа C: «Бавария» (Германия), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Бенфика» (Португалия);
Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Эсперанс» (Тунис), «Челси» (Англия), «Леон» (Мексика);
Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Интер» (Италия);
Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Ульсан Хендай» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР);
Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ювентус» (Италия);
Группа H: «Реал Мадрид» (Испания), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).
Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.
После сезона + ЛЧ рвать зад основные составы точно не будут.
После сезона + ЛЧ рвать зад основные составы точно не будут.
уж хочется первыми выиграть КЧМ.
уж хочется первыми выиграть КЧМ.
Для все остальных европейских команд это будет просто товарищеский турнир
Для все остальных европейских команд это будет просто товарищеский турнир
Удачи вам Галактикос !
Удачи вам Галактикос !
Да окрылит нас "Ред Булл"...!!!
Да окрылит нас "Ред Булл"...!!!