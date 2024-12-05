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Состоялась жеребьёвка Клубного чемпионата мира-2025

сегодня, 22:35

Опубликованы результаты жеребьёвки Клубного чемпионата мира-2025.

Группа A: «Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер Майами» (США);

Группа B: ПСЖ (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США);

Группа C: «Бавария» (Германия), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Бенфика» (Португалия);

Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Эсперанс» (Тунис), «Челси» (Англия), «Леон» (Мексика);

Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Монтеррей» (Мексика), «Интер» (Италия);

Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Ульсан Хендай» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР);

Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ювентус» (Италия);

Группа H: «Реал Мадрид» (Испания), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 23:55
Очередной любительский турнир
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 23:24
Сей праздник жизни явно не для нашего колхоза.....
Брулин
Брулин
сегодня в 23:08
Для европейских команд просмотреть молодежь самое то.
После сезона + ЛЧ рвать зад основные составы точно не будут.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 23:08
Целых 4 команды из Бразилии, 2 из любительского МЛС, 2 из Аргентины…что к чему вообще
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:05
фанаты Реала ждут, когда Мбаппе заиграет.
уж хочется первыми выиграть КЧМ.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 22:59
Хиляль разберётся с этим Мадридом.. 😄
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:54
Шанс для Кейна трофей выиграть!!))
Для все остальных европейских команд это будет просто товарищеский турнир
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:54
Надеюсь что Реал сделает своё дело .
Удачи вам Галактикос !
ABir
ABir
сегодня в 22:54
Не совсем понятны принципы отбора на это мероприятие
shur
shur
сегодня в 22:46, ред.
...это мы на Неймара нарвались, оооооооооооооооооооооо!!!
Да окрылит нас "Ред Булл"...!!!
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