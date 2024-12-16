Агент Щенникова рассказал, чем сейчас занимается футболист

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА , рассказал, чем сейчас занимается его клиент. Игрок является свободным агентом с лета 2023 года.

Чем сейчас занимается Щенников? Бизнесом, мой партнер. Это бизнес, который абсолютно не связан с футболом. Он связан с коммерческой, торговой недвижимостью. У нас интересная история, компаньоны — и Дзагоев, и Васин.

Георгий поддерживает форму, тренируется. Бывают же разные истории — вдруг что появится, тогда он откликнется.

Если у Щенникова зимой не появятся варианты, то он не расстроится? Нет.