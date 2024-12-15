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«Союз армян России» вручил премию Никите Симоняну

сегодня, 17:38

Олимпийский чемпион и лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян получил премию «Согласие» за 2024 год от «Союза армян России» в номинации «Гордость нации». Об этом источнику рассказал представитель общественной организации.

12 октября экс-футболисту исполнилось 98 лет.

Представитель «Союза армян России» сообщил, что на торжественной церемонии вручения премии в адрес Симоняна прозвучало много тёплых и добрых слов, а легендарный игрок, получивший при рождении имя Мкртич, является примером для армян.

В составе «Спартака» Симонян забил 160 голов, четыре раза выигрывал чемпионат СССР, дважды побеждал в Кубке страны. В качестве тренера дважды приводил москвичей к победе в чемпионате СССР и три раза выиграл Кубок. В 1973 году выиграл чемпионат и Кубок СССР с «Араратом».

Симонян — чемпион Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. Сейчас он занимает должность первого вице‑президента Российского футбольного союза.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:33
Он достоин всех почестей!Здоровья ему!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:40
Прежде всего хочется пожелать здоровья.... и дай Бог отметим 100 летие.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:39
Симоняну здоровья!! Почтенный возврат
Гость
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