В «Марселе» оценили слухи о возможном переходе Погба

Спортивный директор «Марселя» высказался о возможном переходе в команду полузащитника .

Следует быть осторожным с балансом, ибо у нас есть несколько очень хороших футболистов в полузащите. Поль понимает, какое уважение и привязанность я к нему испытываю. Он не просто элитный игрок, он настоящий лидер. В последние несколько сезонов он немало страдал: у него были проблемы с физическим здоровьем и его тело часто давало сбои. А тут ещё и дисквалификация. Пабло (Лонгория, президент «Олимпика» — прим. ред.) говорил о нём. Он ему очень нравится. Очевидно, что, когда вы видите его на рынке, то вас это заинтересует. Если сформулировать вопрос, то это будет так: может ли «Марсель» позволить себе подписать такого игрока, как Погба, если он физически не готов и нам придётся ждать шесть месяцев?