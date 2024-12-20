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В «Марселе» оценили слухи о возможном переходе Погба

сегодня, 10:56

Спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатиа высказался о возможном переходе в команду полузащитника Поля Погба.

Следует быть осторожным с балансом, ибо у нас есть несколько очень хороших футболистов в полузащите. Поль понимает, какое уважение и привязанность я к нему испытываю. Он не просто элитный игрок, он настоящий лидер. В последние несколько сезонов он немало страдал: у него были проблемы с физическим здоровьем и его тело часто давало сбои. А тут ещё и дисквалификация. Пабло (Лонгория, президент «Олимпика» — прим. ред.) говорил о нём. Он ему очень нравится. Очевидно, что, когда вы видите его на рынке, то вас это заинтересует. Если сформулировать вопрос, то это будет так: может ли «Марсель» позволить себе подписать такого игрока, как Погба, если он физически не готов и нам придётся ждать шесть месяцев?

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Все комментарии
8ewftc846k8n
8ewftc846k8n
сегодня в 12:18
Марсель не лучший вариант для самого Погба.
sv_1969
sv_1969 ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 11:41
Главный вопрос хочет ли сам игрок играть
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:27
Погбалотели)
f3wzvfm65ykk
f3wzvfm65ykk
сегодня в 11:26
Не надо брать старого никчёмного и ленивого негра
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:19
Если Поль будет в хорошем физическом состоянии, его с удовольствием подпишет любой клуб.
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