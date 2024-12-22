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Бителло — лидер РПЛ по количеству передач под удар

сегодня, 13:07

Полузащитник «Динамо» Бителло является лидером первой части сезона РПЛ по количеству передач под удар. 24-летний бразилец провёл на поле 1356 минут и отдал 45 передач под удар.

Бителло — лидер РПЛ по количеству передач под удар

Ранее сообщалось, что Бителло хочет покинуть «Динамо».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ cz8mrzftqz7q (раскрыть)
сегодня в 14:37
Доброго Здоровья, Rupertt!
Вы наверное не смотрите игры с участием Динамо и не следите за Бителло. Выдам вам страшную тайну, он уже давно показывает зрелую игру, иначе бы он не входил в состав молодёжной сборной Бразилии. И что касается лидерства в Динамо, так уже через месяц после появления игрока в Динамо он стал основным ключевым игроком состава, через которого строится вся атакующая игра москвичей, а футбольные специалисты и критики второй год отмечают его одним из лучших плеймейкеров лиги.
Болейте за своих, а не против чужих!
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 14:03
Ну, по отношению к Бителло точно выхлоп есть, учитывая, что на данный момент он делит первое место с Венделлом по голевым.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:56
А если вратарю назад отдаёшь а он выносит это тоже считается передача под удар? Передача под удар от ворот. Вопрос ещё как эти удары под которые передачи конвертируются в голы и вообще сколько пользы от этих самых передач. Можно вон денисову отдать 100 передач под удар, но он всё равно не заюьёт ни одного. Передачи под удар.
Balbes77773
Balbes77773 ответ mtxbvc34w9w8 (раскрыть)
сегодня в 13:52
То есть-"что дал?"Дал возможность партнёрам по команде забить гол!
cz8mrzftqz7q
cz8mrzftqz7q
сегодня в 13:31
Бителло демонстрирует впечатляющую статистику в текущем сезоне! Его умение находить партнеров точными передачами делает его одним из ключевых игроков "Динамо". В возрасте 24 лет он уже показывает зрелый футбол и явно стремится к новым вершинам. Если он продолжит в том же духе, то может стать не только лидером команды, но и одним из лучших плеймейкеров лиги.
mtxbvc34w9w8
mtxbvc34w9w8
сегодня в 13:20
Хороший показатель, только что он дал команде?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:15
До сих пор нет полной ясности по пересмотру условий его контракта с Динамо.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:13
Да смысл-то какой от этого? Тут ни одного из питера нет, но они все равно выше Динамо) Зато есть игрок Ахмата
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