Бителло — лидер РПЛ по количеству передач под удар

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сегодня, 13:07

Полузащитник «Динамо» является лидером первой части сезона РПЛ по количеству передач под удар. 24-летний бразилец провёл на поле 1356 минут и отдал 45 передач под удар.

Ранее сообщалось, что Бителло хочет покинуть «Динамо».