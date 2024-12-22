Бителло — лидер РПЛ по количеству передач под удар

Полузащитник «Динамо» Бителло является лидером первой части сезона РПЛ по количеству передач под удар. 24-летний бразилец провёл на поле 1356 минут и отдал 45 передач под удар.
Ранее сообщалось, что Бителло хочет покинуть «Динамо».
Полузащитник «Динамо» Бителло является лидером первой части сезона РПЛ по количеству передач под удар. 24-летний бразилец провёл на поле 1356 минут и отдал 45 передач под удар.
Ранее сообщалось, что Бителло хочет покинуть «Динамо».
Вы наверное не смотрите игры с участием Динамо и не следите за Бителло. Выдам вам страшную тайну, он уже давно показывает зрелую игру, иначе бы он не входил в состав молодёжной сборной Бразилии. И что касается лидерства в Динамо, так уже через месяц после появления игрока в Динамо он стал основным ключевым игроком состава, через которого строится вся атакующая игра москвичей, а футбольные специалисты и критики второй год отмечают его одним из лучших плеймейкеров лиги.
Болейте за своих, а не против чужих!
Вы наверное не смотрите игры с участием Динамо и не следите за Бителло. Выдам вам страшную тайну, он уже давно показывает зрелую игру, иначе бы он не входил в состав молодёжной сборной Бразилии. И что касается лидерства в Динамо, так уже через месяц после появления игрока в Динамо он стал основным ключевым игроком состава, через которого строится вся атакующая игра москвичей, а футбольные специалисты и критики второй год отмечают его одним из лучших плеймейкеров лиги.
Болейте за своих, а не против чужих!