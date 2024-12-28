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Артета о травме Саки: «Вероятно, он пропустит больше двух месяцев»

вчера, 08:16

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние игрока команды Букайо Саки после полученной травмы в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1).

Букайо перенёс операцию. Поэтому его не будет много недель, вероятно, больше двух месяцев. Сейчас всё зависит от того, как будет заживать рубцовая ткань, от того, как будет появляться подвижность, но он точно выбыл надолго.

Букайо Сака стал автором девяти забитых мячей и 13 результативных передач в 24 матчах за «Арсенал» в текущем сезоне.

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Все комментарии
wfdtyg9qn3x5
wfdtyg9qn3x5
вчера в 08:41
Сака – ключевой игрок для "Арсенала", его отсутствие станет серьёзным испытанием для команды. Но это также шанс для других игроков проявить себя и показать свой потенциал. Надеюсь, что восстановление пройдёт успешно, и мы увидим его на поле как можно скорее!
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:31
Это огромная потеря для Арсенала
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 08:24
Не утешительная новость!
Гость
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