Артета о травме Саки: «Вероятно, он пропустит больше двух месяцев»

Главный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал состояние игрока команды после полученной травмы в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1).

Букайо перенёс операцию. Поэтому его не будет много недель, вероятно, больше двух месяцев. Сейчас всё зависит от того, как будет заживать рубцовая ткань, от того, как будет появляться подвижность, но он точно выбыл надолго.