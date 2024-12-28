Артета о травме Саки: «Вероятно, он пропустит больше двух месяцев»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние игрока команды Букайо Саки после полученной травмы в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (5:1).
Букайо перенёс операцию. Поэтому его не будет много недель, вероятно, больше двух месяцев. Сейчас всё зависит от того, как будет заживать рубцовая ткань, от того, как будет появляться подвижность, но он точно выбыл надолго.
Букайо Сака стал автором девяти забитых мячей и 13 результативных передач в 24 матчах за «Арсенал» в текущем сезоне.