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Один из лидеров «Арсенала» Сака покидал стадион на костылях после травмы

сегодня, 00:24
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 5Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Вингер «Арсенала» Букайо Сака был вынужден покинуть поле на 23-й минуте матча АПЛ с «Кристал Пэлас» из-за полученной мышечной травмы.

Футболист был замечен покидающим стадион на костылях после игры. Главный тренер «канониров» Микель Артета рассказал о его состоянии:

Он почувствовал что-то в подколенном сухожилии. Он не мог продолжать. Его нужно будет осмотреть. Очень переживаю по этому поводу.

Я не уверен, что это точно такая же травма [какая у него была ранее в этом сезоне]. Это та же нога. У него была третья незначительная травма — не знаю, насколько серьезной будет эта. Но у него уже было две.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:25, ред.
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