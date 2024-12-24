Чёрная полоса главного соперника «Сити». Снова остались без лидера, уже отстали от «Ливерпуля»

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24 декабря 2024, 16:25

Всё – для «тёмных лошадок» текущего чемпионата.

Остались без Сака. Есть опасения, что надолго

На протяжении целых четырёх сезонов Букайо Сака сохраняет стабильность на топ-уровне. Это лидер «Арсенала», который всегда даёт результат. В текущем сезоне 23-летний вингер пропустил только один матч чемпионата и за 16 игр в АПЛ отметился пятью голами и 10 ассистами. Но разгром «Кристал Пэлас» (5:1) омрачился его повреждением. Букайо заменили на 24-й минуте из-за мышечного повреждения – англичанин держался за заднюю поверхность правого бедра.

Подробности пугают не меньше – вингер покидал стадион на костылях, а главный тренер лондонцев Микель Артета после игры отмечал:

Он почувствовал что-то в задней поверхности бедра, он не мог продолжать. Нужно будет оценить его состояние, это очень беспокоит. Я не уверен, что это именно та же самая травма [что и повреждение несколько месяцев назад]. Это та же нога. Он получил третье повреждение – я не знаю, насколько серьезным оно будет. Но у него уже было два.

Менеджер также отмечал, что на восстановление, вероятнее всего, потребуется много времени. По последним данным, Сака пройдёт обследование в ближайшее время, но уже сейчас в клубе опасаются, что вингер выбыл на длительный срок. Отмечается, что велик риск потерять вингера до февраля, а то и марта.

Выбыл лидер атаки «канониров» и его потенциальный сменщик

Сложно говорить о глубине скамейки, когда вылетают лидеры. Одно дело – замена на короткой дистанции и совсем другое – когда сменщик становится первым выбором на длительный отрезок. И в этом плане «канонирам» не повезло дважды. Уже травма Сака бьёт по перспективам, это лидер атаки, который задаёт темп в финальной трети и терзает соперника. Так ещё и в лазарет, помимо Букайо, отправится его потенциальная замена – Рахим Стерлинг.

30-летний англичанин не то что бы вписался в команду – он получает мало игровой практики, чаще остаётся на скамейке (и статистика у него соответствующая). Но это в любом случае опытный исполнитель, который бы добавил разнообразия и смог бы прикрыть. Троссард нужнее на левом фланге, где не так стабилен Мартинелли. Плюс Леандро периодически появляется на острие. Присутствие Стерлинга точно не лишнее.

Но в тот же период, что и у Сака, проблемы со здоровьем появились у новичка. Рахим пожаловался на боли в колене – вингеру требуется дополнительное обследование. Теперь на правый фланг, вероятнее всего, придётся передвигать Троссарда, это с учётом, что у него почти нет опыта на этой позиции. «Арсенал» даже задумался над экстренным трансфером ещё одного вингера «Челси».

Уже оставались без системообразующего игрока – тогда «Ливерпуль» вырвался вперёд

Для «канониров» это не первое испытание в текущем сезоне. В сентябре команда вообще осталась без системообразующего игрока в центре поля. От травмы Мартина Эдегора урон, возможно, был даже больше. Всё же норвежский хавбек – «архитектор» «Арсенала». Он управляет движением «канониров»: смещается в зоны, где трудно двигать мяч, задаёт темп атакам и раздаёт радиоуправляемые передачи, также способен одним пасом вскрыть оборону. Его наличие упрощало жизнь команде.

Полузащитник был принципиально важен для Артеты, но в сентябре остались без него. Причём, как и в случае с Сака, также выбыл потенциальный сменщик Мартина Микель Мерино.

Мартин в итоге пропустил два месяца. Изначально лондонцы справлялись с потерей неплохо – обыграли «Тоттенхэм», поделили очки с «Аталантой», сыграли вничью с «Ман Сити» (тогда гол-красавец положил Калафьори). Но ближе к ноябрю просто развалились: проиграли «Борнмуту» и «Ньюкаслу». Этим шансом воспользовался «Ливерпуль». «Красные» ворвались на вершину ещё в сентябре – после ничьей «канониров» с «горожанами» (2:2). А к ноябрю мерсисайдцы укрепили преимущество.

К этому моменту лондонцы идут в первой тройке, однако пропустили вперёд не только «Ливерпуль», но и «Челси». От «аристократов» отстают на два балла, от мерсисайдцев – на шесть. Причём у последних ещё матч в запасе.

Всё ради новых чемпионов

В предыдущем сезоне «красные» тоже участвовали в чемпионской гонке – неопытность и нестабильность помешала пройти всю дистанцию наравне с фаворитами. Но в этот раз всё для «Ливерпуля» складывается поразительно удобно. В сентябре не только «Арсенал», но и «Ман Сити» теряет своего системообразующего игрока в центре поля. С небольшой оттяжкой оба гранда сваливаются в кризис.

У «горожан» эта травма ещё и оголяет другие проблемы. Выясняется, что возрастные лидеры команды стагнируют и допускают всё больше ошибок. Одна победа с 10-го по 17-й тур – если лондонцы хотя бы остаются в топ-3, то «небесно-голубые» вываливаются из пятёрки (и кажется, из чемпионской гонки – тоже).

Эдегор вернулся, «канониры» снова набрали темп, но теперь вылетает Сака, элитный исполнитель в финальной трети. «Ливерпулю», по сути, даже ничего делать не пришлось – просто показывать лучший футбол на свежих ногах. Ещё непонятно, как «Арсенал» выберется из этой ситуации, но пока мерсисайдцам остаётся сконцентрироваться на одном конкуренте – «Челси». Видимо, между этими командами неожиданно будет разыгрываться титул. И у «аристократов» есть чем удивить – глубина скамейки и 18-летний воспитанник «Барселоны» в помощь.