«Челси» готов продать Чуквуемеку зимой за 40 млн евро

«Челси» в январе хочет продать своего полузащитника Кэрни Чуквуемеку.
По информации источника, лондонский клуб намерен выручить за трансфер своего футболиста € 40 млн, при этом полузащитник ни разу не появился на поле в матче английской Премьер-лиги.
Сообщается, что «Челси» не собирается снижать свои требования к сумме.
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