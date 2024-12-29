«Челси» готов продать Чуквуемеку зимой за 40 млн евро

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вчера, 08:30

«Челси» в январе хочет продать своего полузащитника .

По информации источника, лондонский клуб намерен выручить за трансфер своего футболиста € 40 млн, при этом полузащитник ни разу не появился на поле в матче английской Премьер-лиги.

Сообщается, что «Челси» не собирается снижать свои требования к сумме.