Флик и Деку сомневаются в необходимости трансфера Леау из-за его поведения

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вчера, 16:18

Одной из трансферных целей каталонского клуба на летнее трансферное окно является приобретение вингера – хочет видеть на этой позиции топ-игрока. , вероятно, покинет «блауграну».

С прошлого лета «Барса» проявляет интерес к и . Президент клуба всегда поддерживал идею о подписании игрока «Милана».

У функционера прекрасные отношения с Жорже Мендешем, который не является агентом Леау, но может выступить посредником в сделке.

Ситуацию усложняет высокая трансферная стоимость футболиста. Кроме того, главный тренер Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку сомневаются в целесообразности этого трансфера – они считают Рафаэла хорошим игроком, но осознают, что португалец часто ведет себя не лучшим образом, конфликтуя с тренером. Все это в «Барселоне» принимают во внимание.