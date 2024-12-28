Флик и Деку сомневаются в необходимости трансфера Леау из-за его поведения

Одной из трансферных целей каталонского клуба на летнее трансферное окно является приобретение вингера – Ханс-Дитер Флик хочет видеть на этой позиции топ-игрока. Ансу Фати, вероятно, покинет «блауграну».
С прошлого лета «Барса» проявляет интерес к Николасу Уильямсу и Рафаэлу Леау. Президент клуба Жоан Лапорта всегда поддерживал идею о подписании игрока «Милана».
У функционера прекрасные отношения с Жорже Мендешем, который не является агентом Леау, но может выступить посредником в сделке.
Ситуацию усложняет высокая трансферная стоимость футболиста. Кроме того, главный тренер Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку сомневаются в целесообразности этого трансфера – они считают Рафаэла хорошим игроком, но осознают, что португалец часто ведет себя не лучшим образом, конфликтуя с тренером. Все это в «Барселоне» принимают во внимание.
прямо сейчас каталонскому клубу думать надо о ценртфорварде, заменит Левандовски и хорошего опорника.
прямо сейчас каталонскому клубу думать надо о ценртфорварде, заменит Левандовски и хорошего опорника.