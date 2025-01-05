Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаИталия. Серия А 2024/2025

Боккетти стал третьим тренером, проигравшим первые восемь матчей в Серии А

сегодня, 18:23

В воскресенье, 5 января, «Монца» дома уступила «Кальяри» в 19-м туре чемпионата Италии (1:2). Ранее команда на выезде потерпела поражение от «Пармы» со счетом 1:2. 38-летний Сальваторе Боккетти возглавил «Монцу» 23 декабря.

Как сообщает статистический портал Opta, он третий тренер в истории Серии А, который проиграл каждый из своих первых восьми матчей в лиге. До него с таким же показателем стартовали только Астро Галли в 1949 году и Аделио Моро в 1995-м.

Боккетти в 2022-м также занимал пост главного тренера «Вероны».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Приз фэйр-плей у «Динамо», а главный хулиган – форвард «Рубина». Цветная статистика сезона РПЛ
Сегодня, 10:08Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии1
Де Брюйне проводит четырёхсотый матч за «Манчестер Сити»
Вчера, 18:06 Фото
Заочная гонка Месси и Роналду с конкурентами. Лучшие в 2024 году
03 январяСергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии8
IFFHS назвала лучшего бомбардира 2024 года на международном уровне
02 января
ОфициальноГвардиола провёл 500 матчей в качестве главного тренера «Манчестер Сити»
30 декабря 2024
Конте набрал 500 очков в качестве тренера в Серии А
30 декабря 2024
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:40
Кратко резюмируем - первые восемь игр для Боккетти - " вышли боком"...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:27
Молодец, есть все шансы побить такое достижение))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:27
Боккети может попасть в число избранных)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 