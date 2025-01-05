Боккетти стал третьим тренером, проигравшим первые восемь матчей в Серии А

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сегодня, 18:23

В воскресенье, 5 января, «Монца» дома уступила «Кальяри» в 19-м туре чемпионата Италии (1:2). Ранее команда на выезде потерпела поражение от «Пармы» со счетом 1:2. 38-летний возглавил «Монцу» 23 декабря.

Как сообщает статистический портал Opta, он третий тренер в истории Серии А, который проиграл каждый из своих первых восьми матчей в лиге. До него с таким же показателем стартовали только Астро Галли в 1949 году и Аделио Моро в 1995-м.

Боккетти в 2022-м также занимал пост главного тренера «Вероны».