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Де Брюйне проводит четырёхсотый матч за «Манчестер Сити»

сегодня, 18:06
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Матч 20-го тура АПЛ против «Вест Хэма» стал юбилейным для полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

Бельгиец вышел в стартовом составе «горожан». Эта игра стала для него четырёхсотой в составе манчестерского клуба.

Де Брюйне проводит четырёхсотый матч за «Манчестер Сити»

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:34
Легенда Сити конечно. Но Пеп требует от него большего. От сюда и угрозы выставить его на продажу
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:30
Кевин Де Брёйне, после Агуэро олицетворение Горожан, Родри его сменщик, надеюсь не только в лазарете, а на поле!!! Бельгиец как и Аргентинец заслужили памятник перед стадионом, да да косплей у соседей, ранее МЮ писал историю, ныне дописывает, с нынешним руководством пройдёт 10 лет и Юнайтед оф Манчестер выйдет в АПЛ))
P.S. Фоден алмаз в Ман. Сити надеюсь его больше раскроют, чтобы за Холаннами не бегали
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:10
КДБ без преувеличения - легенда!
allemz
allemz
сегодня в 18:07
Легенда!
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