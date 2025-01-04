Де Брюйне проводит четырёхсотый матч за «Манчестер Сити»

Матч 20-го тура АПЛ против «Вест Хэма» стал юбилейным для полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.
Бельгиец вышел в стартовом составе «горожан». Эта игра стала для него четырёхсотой в составе манчестерского клуба.
|Манчестер Сити4 : 1Вест Хэм
|Матч завершен
Матч 20-го тура АПЛ против «Вест Хэма» стал юбилейным для полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.
Бельгиец вышел в стартовом составе «горожан». Эта игра стала для него четырёхсотой в составе манчестерского клуба.
P.S. Фоден алмаз в Ман. Сити надеюсь его больше раскроют, чтобы за Холаннами не бегали
P.S. Фоден алмаз в Ман. Сити надеюсь его больше раскроют, чтобы за Холаннами не бегали