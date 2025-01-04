Де Брюйне проводит четырёхсотый матч за «Манчестер Сити»

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сегодня, 18:06

Матч 20-го тура АПЛ против «Вест Хэма» стал юбилейным для полузащитника «Манчестер Сити» .

Бельгиец вышел в стартовом составе «горожан». Эта игра стала для него четырёхсотой в составе манчестерского клуба.