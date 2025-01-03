Заочная гонка Месси и Роналду с конкурентами. Лучшие в 2024 году

1735932251

вчера, 22:24

Вычисляем самых результативных по годам, сравнивая с эталонами современного футбола.

Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду завершилась, однако у любителей футбола еще долго будут «фантомные боли». Сравнений с этими легендами в ближайшие годы не избежать никому. За последние 20 лет большая часть сезонов заканчивалась так или иначе сравнением этих двух игроков: кто выступил круче.

В прошлом году этого вопроса в повестке не было. Появились новые герои. Но всегда ведь интересно, как они смотрятся на фоне Месси и Роналду, если гипотетически сопоставить возраст героев 2024 года с тем, когда аргентинец и португалец были их ровесниками. Такую интересную идею предложил ESPN. Давайте посмотрим, кто из ровесников Месси и Роналду на каждом году их карьеры, начиная с 17 и до 35, как себя проявил в 2024-м.

17 лет

В 17 лет Месси и Роналду начали свою профессиональную карьеру. В этом возрасте Лионель провел 70 минут на поле, а Криштиану – 1080, выступая в «Спортинге». В прошлом году 17-летним конкурентом для них был бы Ламин Ямаль из «Барселоны». И он бы наверняка этих ребят обошел в своей возрастной категории. Ямаль отыграл почти 2700 минут, набирая в среднем 0,73 очка за 90 минут – эти очки здесь и далее включают голы без учета пенальти и голевые передачи.

18 лет

Месси и Роналду в среднем провели на поле 1373 минуты, набирая 0,68 очка за 90 минут. В прошлом году не было сопоставимых ровесников. Пожалуй, можно упомянуть Уоррена Заира-Эмери из ПСЖ , который играл много и набирал 0,14 очка за игру. Но у него и позиция не такая атакующая, как у этих ребят.

19 лет

Месси и Роналду тут уже провели 2203 минуты и продолжили бы разрывать аудиторию, поскольку сопоставимых ровесников снова нет. В топовых лигах к таким можно отнести Деризе Дуэ, который за «Ренн» и ПСЖ в прошлом году провел примерно 1700 минут, набирая 0,47 очка за 90 минут.

20 лет

Еще один промах, наверное. У Месси и Роналду среднее время 2130 минут и 0,71 очка за матч. Ближе всех к ним в прошлом году подобрался 20-летний Джейми Гиттенс из дортмундской «Боруссии», который набирал 0,61 очка за матч, отыграв 1626 минут. Но тут можно упомянуть и Савиньо из «Манчестер Сити», который сыграл почти 2500 минут, набирая 0,46 очка за матч.

21 год

Наконец-то есть игрок, который превзошел эту пару в своем возрасте. Это Джамал Мусиала из «Баварии». Он провел 2124 минуты, набирая 0,93 очка за матч. Тогда как у Месси и Роналду среднее время на поле составило 2649 минут, а результативность – 0,91 балла. Кажется, что Мусиала очень хорошо сопоставляется с Лионелем и Криштиану, сочетая дриблинг и результативность с умением видеть поле и развиваться стратегически. Возможно, это сигнал к тому, что его ждет такое же будущее. Но пока рано о чем-то говорить. Кстати, по результативности еще можно отметить Джона Дурана из «Астон Виллы», у которого 0,99 балла. Но при этом он провел всего 900 минут, что мало для объективного анализа.

22 года

Тут случился прорыв. Месси и Роналду, проведя в среднем на двоих 2776 минут, набрали 1,22 балла за матч. Это шикарный показатель. В таком возрасте в 2024 году к нему приблизился разве что Коул Палмер из «Челси», у которого чуть более 0,9 балла за матч при сыгранных 3000 минутах.

23 года

Месси и Роналду провели в среднем 2800 минут, набирая 1,06 очка за игру. Но есть игрок, который их превзошел в прошлом году. Майкл Олисе из «Баварии» провел чуть более 1500 минут, но набирал 1,15 балла за матч. Среди 23-летних ребят, отыгравших больше 2000 минут, отметку в 0,8 преодолели лишь Букайо Сака (0,81) и Шарль Де Кетеларе (0,84).

24 года

Месси и Роналду тут вышли на свой пик, на котором оставались еще несколько лет. Они провели в среднем 2866 минут, набирая 1,30 очка за матч. Тут конкурентам очень непросто. А ведь соперники неслабые. Среди них – один из главных претендентов на «Золотой мяч» 2024 года Винисиус. Но у него в среднем 0,99 балла за матч за 2200 минут с небольшим. Будь он в те же годы ровесником Месси и Роналду, борьбу бы проиграл совершенно точно.

25 лет

В 2024 году никто не подходил и близко к отметке, достигнутой Месси и Роналду в 25 лет. Это 1,54 очка за матч при 2782 минутах, сыгранных в среднем на двоих. Да что там 25-летние – таких игроков в принципе нет. Ни в каком возрасте. 25-летние Лионель и Криштиану «размотали» бы статистически любого конкурента из 2024 года.

26 лет

Тут, конечно, Месси и Роналду сбавили, но только на фоне самих себя же. Они провели в среднем 2926 минут, набрав 1,20 балла за игру. А кто был лучшим ровесником в 2024 году? Килиан Мбаппе. Но у него лишь 0,9 балла за матч. Следом среди тех, кто сыграл больше 2000 минут, идет Кристиан Пулишич с 0,66 балла.

27 лет

И снова Месси с Роналду рвут и мечут. 3046 минут в среднем на двоих и феноменальные при таком количестве сыгранного времени показатели – 1,38 очка за матч. Конечно, никто к этому в 2024 году не приблизился.

28 лет

Было бы скучно, если бы мы все время говорили, что в очередном возрасте у Месси и Роналду нет равных. Поэтому тут кое-какая интрига была. Эти двое опять выдали что-то шикарное, набирая 1,22 балла за матч в среднем при 2632 минутах. Однако вполне мог бы с ними потягаться Рафинья из «Барселоны», который сыграл 2361 минуту и набирал 0,84 балла. Дениз Ундав из «Штутгарта» набирал 0,96, Йоан Висса из «Брентфорда» — 0,9.

29 лет

Тут эффект высокой базы. Потому что Александр Серлот из «Атлетико» выдал феноменальный по цифрам показатель в 2024 году. Он набирал 1,3 очка за матч, сыграв больше 2000 минут. Это с отрывом лучше, чем у кого бы то ни было в прошлом году. Проблема лишь в том, что Месси и Роналду в свои 29 выдали еще более умопомрачительный год: 1,42 балла в среднем за матч при 2965 минутах.

30 лет

Самым результативным 30-летним парнем в прошлом году стал Леандро Троссар из «Арсенала». У него скромные по меркам оцениваемых нами гигантов 0,66 балла за игру при сыгранных 1900 минутах. Месси и Роналду в этом возрасте провели 3092 минуты и набрали 1,11 очка за матч. Не подберешься к ним.

31 год

Редкий случай – у нас есть игрок, превзошедший нашу парочку. Пусть и на миллиметр. В 2024 году среди всех 31-летних лучшим стал Харри Кейн, который провел больше чем 2500 минут на поле и набирал 1,05 очка. У Месси и Роналду показатель 1,02 при 2626 минутах. Очень близкие результаты.

32 года

И еще одно попадание! Мохамед Салах в 2024 году в «Ливерпуле» набирал в среднем за матч 1,14 очка. А у Месси и Роналду в этом возрасте было 1,01 балла. Не зря египтянина многие считают прямо сейчас лучшим в мире. В битве 32-летних в прошлом году он бы обошел условных сверстников Лионеля и Криштиану.

33 года

Трудно поверить, глядя на нынешнего Кевина Де Брейне в «Манчестер Сити», но среди 33-летних в 2024 году он бы обошел Месси и Роналду. Те набирали 0,78 балла за матч при 2856 минутах, а у бельгийца 0,88 очка. Кстати, даже у Александра Ляказетта, который вернулся в «Лион», в активе 0,81 балла.

35 лет

Но тут Месси и Роналду тряхнули стариной. Это возраст, когда Лионель провел последний сезон в Европе, а Криштиану – последний в «Ювентусе». Они набирали в среднем 0,86 балла за матч, сыграв 2820 минут. Впрочем, сделаем исключение и подключим игрока постарше. Вы уже, наверное, догадались, что речь о Роберте Левандовском. У него-то в 2024 году в активе 0,88 балла, а годков побольше. И он не собирается останавливаться.

Конечно, все эти цифры и показатели весьма умозрительны. Но они позволяют еще раз оценить масштаб таланта и мастерства Месси и Роналду. И осознать, насколько круто они держали планку на протяжении долгих лет, сделав нас современниками своего расцвета.