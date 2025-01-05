Приз фэйр-плей у «Динамо», а главный хулиган – форвард «Рубина». Цветная статистика сезона РПЛ

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05 января 2025, 10:08

Считаем фолы и удаления.

Самая жёсткая команда – «Рубин»

Тренер Рахимов был не в лучшем настроении осенью. Бродили слухи о его уходе, на которые опытный наставник реагировал агрессивно. Когда легенда «Рубина» Роман Шаронов назвал казанцев середняками, то Рахимов отреагировал более взвешенно. Разумеется, уколол молодого коллегу отсылкой, что тренера Шаронова нет во главе лидеров РПЛ . Упомянул вылет «Рубина» со Слуцким, напомнил о перестановках в составе. Во времена Бердыева у казанцев было много денег. К ним ехали невероятно сильные футболисты. Удалось дважды выиграть РПЛ , что для клуба за пределами Москвы и Санкт-Петербурга – большое событие.

Но много воды утекло. Финансирование «Рубина» не позволяет мечтать о высоких местах в РПЛ на постоянной основе. Когда Слуцкий подбросил казанцев на четвертую строчку, то позже вылетели во вторую лигу. Сейчас в составе снова появились интересные ребята, но все они думают о повышении и трансферах. Например, форвард Даку. На его совести 52 нарушения в РПЛ , рекорд сезона. Идёт с огромным отрывом от остальных футболистов лиги. Даку перегнал даже Садулаева из «Ахмата». Футболисты группы атаки много раз нарушали правила и нередко зарабатывали фолы на себе. Наследники Кордобы.

Форвард «Краснодара» в прошлом сезоне выделялся по статистике в борьбе – и его били, и он отвечал аналогичной монетой. А после общения с Мусаевым видим изменения. Хотя Кордоба в тройке по нарушениям против него, Джон заметно откатился по заработанным фолам. Статистика «Рубина» показывает, что команда жесткая – 268 нарушений на всех. А вот персональная статистика Даку, Сулейманова из «Локомотива» и Заболотного из «Химок» демонстрирует особенность современного футбола. Защитники стараются реже нарушать правила, а вот у жестких рослых нападающих чаще развязаны руки и ноги.

В «Динамо» играют чище остальных

После 18 туров только у «Динамо» всего 24 желтые карточки. У всех остальных клубов лиги больше «горчичников». У москвичей сразу две красные карточки, но это не отражение грубого подхода. Личка просит «Динамо» работать чисто. Непростая задача, ведь по отборам москвичи традиционно в первой пятерке. А если говорить о минимуме нарушений правил, то на первом месте «Зенит». У них всего 152 фола против 204 штрафных и свободных ударов на совести «Динамо». Но есть причина не называть петербуржцев обладателями виртуального приза «честной игры» в текущем сезоне РПЛ . Речь о стиле.

Команда из Санкт-Петербурга в среднем владеет мячом 62.5 % времени. Почти все соперники вынужденно или специально отдают «Зениту» мяч. Нельзя назвать контрактной игру бразильцев из команды Семака. Но при этом они умеют отработать жестко. У «Зенита» выше показатель желтых карточек на один фол, чем у «Динамо». Также у москвичей, поскольку с мячом на 10 % игрового времени меньше, больше поводов нарушить правила. В целом «Динамо» и «Зенит» играют чище остальных. А вот ЦСКА сложно назвать чистюлями. У них есть фокусы в стиле заметного защитника Виллиана Роши и мелкий фол.

Скорее «армейцам» хватает ловкости, чтобы нарушения правил не всегда фиксировали. У них 26 желтых карточек и 2 красные. Бывают команды, как «Крылья Советов», где тренер не адепт грубого футбола. Поначалу следуют установке, а затем совершают странные фолы, что автоматически ведет к желтым карточкам или удалениям. Также статистика показывает, что в РПЛ есть специалисты по сбору фолов. Это не «Динамо» и «Зенит», а команды Ташуева и Станковича. Арбитры часто свистят, когда падают игроки «Ахмата». Но ещё чаще фиксируют нарушения правил против футболистов «Спартака».

«Красно-белые» заработали 264 фола, что выделяет их даже по сравнению с «Зенитом», где на три десятка нарушений меньше. Возможно, если бы у петербуржцев Клаудиньо играл «десятку», а не одного из хавбеков, а Глушенков открывался между линиями, а не пропускал матчи из-за травм, то петербуржцы догнали бы «Спартак». Футболисты Станковича не только часто падают после контакта с соперниками, но также в группе лидеров по заработанным нарушениям. «Спартак» отстает от «Рубина» всего на 9 фолов. С учетом, что москвичи намного реже без мяча, чем казанцы, они среди главных хулиганов.

В «Спартаке» есть коллекционер грехов

Итак, среди недружелюбных «Рубин» и «Спартак». Но если смотрим на карточки, то команды Рахимова и Станковича не находятся в группе лидеров. На первом месте идёт команда, которая ведет борьбу за выживание – «Факел». Воронежцы заработали 49 желтых карточек и 4 раза видели красный цвет. У «Динамо» из Махачкалы тоже 4 удаления, два неуступчивых коллектива не могут остановиться после первого предупреждения. В этой статистике отражается также уровень мастерства. Карточки чаще собирают аутсайдеры, что логично, потому как они в среднем чаще остаются без мяча и отбиваются в защите.

Есть лишь одно исключение, но 49 «горчичников» у «Локомотива» легко объяснить. Московская команда среди лидеров, поскольку коллектив молодой и видны разрывы между линиями. Батраков и Самошников в атаке пытаются доказать защитникам соперников, что умеют отвечать ударом на удар. Хавбек Баринов в опорной зоне допускал позиционные ошибки, так как Дмитрий был не в лучшей форме. Отсюда лишние нарушения правил и желтые карточки. При этом «Локомотив» среди самых хитрых команд РПЛ , когда говорим об умении резко остановиться на первом серьезном нарушении правил.

У команды Галактионова ни одной красной карточки. Аналогичный подвиг у «Ростова». Команда Карпина ближе к «Динамо» и «Зениту» по честной игре. В принципе, сейчас в РПЛ нет банд с варварским подходом. Статистика результативности – 2.72 гола за игру, прекрасно демонстрирует, что соперники дают друг другу играть. Если подтянут меткость, то доберутся до трех мячей за матч. А это указывает, что защитники порой просто не успевают нарушить правила. Футболисты группы атаки по типу Угальде, Батракова и Барко часто быстрее оппонентов. Кстати, аргентинец из «Спартака» выделился.

У Эсекьеля лишь 7 нарушений правил, но сразу 59 чужих грехов в коллекции. Дальше идет Садулаев, который успевает бить других и падать, у него 51 заработанный штрафной удар. Следом расположились Кордоба, Угальде и Касинтура. Нарушения соперников коллекционируют футболисты разного формата и подхода. Кордоба из «Краснодара» мощный парень, а востребованный Угальде из «Спартака» юркий игрок. Хотя королем номинации остается Барко. И нельзя сказать, что аргентинец склонен к явным симуляциям. Приносит пользу, поскольку речь о резком и техничном футболисте.