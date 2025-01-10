Агент узбекского защитника Хусанова подтвердил переговоры с «Ман Сити»

Агент Болат Бердибеков, представляющий интересы защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, прокомментировал источнику информацию о переговорах по переходу игрока сборной Узбекистана в «Манчестер Сити».
Да, это правда. Мы ведём переговоры.
Ранее сообщалось, что чемпионы Англии предложили за футболиста 50 млн евро, включая бонусы.
В текущем сезоне Хусанов провёл в составе французской команды 16 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
Ланс:мы согласны на 20 млн!
Ман Сити: давайте за 30 млн!
Ланс: а давайте!!!
Ман Сити: даем 50!!!!
Ланс: Запакуйте Узбека!
Мужик 2 года назад в Беларуси играл на искусственном поле в Минске . Вот я понимаю карьерный рост
Ланс:мы согласны на 20 млн!
Ман Сити: давайте за 30 млн!
Ланс: а давайте!!!
Ман Сити: даем 50!!!!
Ланс: Запакуйте Узбека!
Мужик 2 года назад в Беларуси играл на искусственном поле в Минске . Вот я понимаю карьерный рост