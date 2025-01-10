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Агент узбекского защитника Хусанова подтвердил переговоры с «Ман Сити»

вчера, 13:51

Агент Болат Бердибеков, представляющий интересы защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, прокомментировал источнику информацию о переговорах по переходу игрока сборной Узбекистана в «Манчестер Сити».

Да, это правда. Мы ведём переговоры.

Ранее сообщалось, что чемпионы Англии предложили за футболиста 50 млн евро, включая бонусы.

В текущем сезоне Хусанов провёл в составе французской команды 16 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
azkan
azkan ответ AKH (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
Ну слава Всевышнему, о Шомуродове все таки знаете)))
А про Олимпиаду тоже наверное слышали? Где сб Узбекистана впервые играла, да не удачно, но это начало.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:28, ред.
Не важно за 10млн его хотят купить или за 50. Важно другое, интерес к игроку от такого клуба. Во главе с великим и ужасным Пепом. Вот что главное.
AKH
AKH ответ ANATOLY KANDAUROV (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:30
Не надо обижатся дорогой человек. Какими прекрасными ни были бы узбеки это не футбольная нация. С этим не поспорит даже самый неадекватный болельщик того же Шомуродова. Что на счет письменности, так у нас ее изобрели примерно на 1500 лет раньше создания Узбекистана..
матос
матос ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 19:10
да все так. я к тому что видимо их футболисты хорошо играют в футбол раз имеется интерес от больших клубов европы а наши ................
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:58
Видно, что ты не видел этого парня в деле. Я его видел и на ЧА и на ОИ в Париже. Он посильнее Файзуллаеа будет. Отличный парень и такой же молодой. Он конечно Ланс и Лигу 1 перерос. А твоя шутка не совсем по делу. Футбол нало смотреть, а не фнтазировать и слухами кормиться
Beka_byaka
Beka_byaka ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:53
Если трансфер состоится, то +1 как минимум а то и +десятки миллионов новых болельщиков для МС. Кроме того популяризация футбола в постсоветском пространстве ещё больше наберёт обороты. Так как болелы из соседних стран так или иначе тоже начнут переживать за игрока.

Скоро ещё должен дальше выстрелить ещё один наш игрок ЦСКА Файзуллаев, кстати Российские СМИ и РПЛ активно его продвигают, цель скорее всего хорошо заработать. Но не важно главное чтобы тоже в топ клуб и добиваться место в основе...
allemz
allemz ответ Beka_byaka (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:27, ред.
Возраст - не показатель и ума гарантированно не прибавляет, необходимы сознательные усилия.

Если игрока хотят купить, значит есть спрос, а следовательно он хорош. Остальные его свойства вторичны и не играют значимой роли.
AKH
AKH
вчера в 17:32, ред.
Узбекский футболист за 50 лямов евро? Потом скажут, что Париж взорвал трансферный рынок, заплатив за Неймара 220 лямов..

Вроде немало повидал в жизни, и слышал немало.. Слышал про французские круасаны (хотя они родом из Австрии), про китайских настольных теннисистов, про американские горки, советское мороженное, немецкое порно... Но узбекский футболист это что то из ряда вон выходящее.. :) Могу смело сказать, что это первый узбек, фамилию которого я прочитал в футбольной прессе за 40+ лет..
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 17:02
Не в человеческих качеств речь, а об уровне футболистов из этой страны.
Igo0rek
Igo0rek ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:01
Так ли важна результативность для центрального защитника?
Igo0rek
Igo0rek ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:00
Бред, при Бегиристайне Сити не вываливает первым предложением завышенную сумму. Предлагают всегда меньше, а потом уже продающий клуб озвучивает за сколько готов отпустить футболиста.
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 16:58
Ценные специалисты и в АПЛ нужны.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:10
В Арсенал надо ему )
АбдуФотий
АбдуФотий
вчера в 15:47
По комментам какое то пренебрежительное отношение к узбекам чувствуется(
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 15:47
Если перейдет то это будет очень хорошая новость, я лично желаю ему закрепится в основе, и как минимум 10 лет сыграть на высоком уровне. Удачи парню. Поговаривают что самый дорогой трансфер из СНГ. Это только радует.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:46
Это бизнесс, причем крупный... Я всегда говорил что платит больше тот кто может себе позволить. МС в данной ситуации мог и заплатил, хотя хотели Абдукодира и другие гранды в свой состав.
Насчёт мужика немного преувеличение, по футбольным меркам ещё очень м очень молодой ребенок.
НО!! Посмотрите как он в стиле рамоса сносит всех подряд... Сила есть, скорость есть, видение поля на высоком уровне. Почему бы не купить?? Яб тоже купил.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ матос (раскрыть)
вчера в 15:41
А что с узбеками не так?? Если не сложно можно ответить?
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:01
Ланс был готов отдать и за 20... но привычки Сити сильнее...:))))

Ланс:мы согласны на 20 млн!
Ман Сити: давайте за 30 млн!
Ланс: а давайте!!!
Ман Сити: даем 50!!!!
Ланс: Запакуйте Узбека!

Мужик 2 года назад в Беларуси играл на искусственном поле в Минске . Вот я понимаю карьерный рост
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 14:49
Ну не знаю,надеюсь у него всё получится и парень заиграет на уровне,но по тем нарезкам и видео что я смотрел ни разу не увидел там игру на 50 мультов.
матос
матос
вчера в 14:36
уже и узбеки интересуют неплохие клубы Европы , а наши куски накер никому не нужны ......
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:33
Неужели и правда подпишут его?
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:04
хах))) Ну Китай это уже другой уровень)
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:03
и Китай еще)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:02
Всю страну накормить можно будет)
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:00
Агент столько плова не съест за всю свою жизнь)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:59
Еще бы, это же сколько плова можно будет сделать))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:56
Еще бы)...так дорого узбеков еще никто не продавал...рекорд Гиннеса будет)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:52
Агент на седьмом небе наверно))
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