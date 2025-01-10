Агент узбекского защитника Хусанова подтвердил переговоры с «Ман Сити»

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вчера, 13:51

Агент Болат Бердибеков, представляющий интересы защитника «Ланса» , прокомментировал источнику информацию о переговорах по переходу игрока сборной Узбекистана в «Манчестер Сити».

Да, это правда. Мы ведём переговоры.

Ранее сообщалось, что чемпионы Англии предложили за футболиста 50 млн евро, включая бонусы.

В текущем сезоне Хусанов провёл в составе французской команды 16 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.