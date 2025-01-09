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Два топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере брата Джуда Беллингема

вчера, 23:26

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может продолжить карьеру в топ-клубе.

Как сообщается, в подписании молодого футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Однако «Сандерленд» не собирается продавать своего игрока в январе.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:29
...и заколесили двойники "Ласкового Мая" по лесам и весям, петь по
"фанеру" , только это АПЛ, подхов быстро раскроится....!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:58
Если нравится надо брать - это точно !
Гость
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