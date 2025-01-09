Два топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере брата Джуда Беллингема

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может продолжить карьеру в топ-клубе.
Как сообщается, в подписании молодого футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Однако «Сандерленд» не собирается продавать своего игрока в январе.
Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может продолжить карьеру в топ-клубе.
Как сообщается, в подписании молодого футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Однако «Сандерленд» не собирается продавать своего игрока в январе.
"фанеру" , только это АПЛ, подхов быстро раскроится....!!!
"фанеру" , только это АПЛ, подхов быстро раскроится....!!!