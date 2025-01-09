Два топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере брата Джуда Беллингема

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вчера, 23:26

Полузащитник «Сандерленда» может продолжить карьеру в топ-клубе.

Как сообщается, в подписании молодого футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Однако «Сандерленд» не собирается продавать своего игрока в январе.