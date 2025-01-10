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«Наполи» рассматривает трёх кандидатов на замену Кварацхелии

сегодня, 00:47

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ.

По данным источника, неаполитанский клуб уже обозначил трёх кандидатов на замену грузину. «Наполи» рассматривает варианты с подписанием Эдона Жегровы («Лилль»), Федерико Кьезы («Ливерпуль») и Деяна Кулусевски («Тоттенхэм»).

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:11, ред.
Ну почему а Головин. По мне так ничем не хуже
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ bg9wrkm2mpcd (раскрыть)
сегодня в 09:09, ред.
Нет в России игрока уровня Хвичи. Есть чуть выше среднего, все эти жирковы, смертины, кержаковы и мирапчукм не в чем не запомнились в европе. Был Аршавин, да быстро гас огонек.
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 09:02
Доброе утро.
Продлил.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:15
У Фермеров он будет себя чувствовать намного лучше!))
galem72
galem72 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 08:12
Коля Скира — тот ещё итальянский звездобол! Кого он только куда не отправлял. Все его инсайды им же на коленке написаны. Вся местная аудитория в сети регулярно его хейтит за такие "секреты". ))
С Италии более-менее стоящие спорт.журналисты это Ди Марцио и Романо.

В итоге, Хвича, может, и перейдёт в Париж, но для Коли это будет лишь пальцем в небо.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:03
Приветствую!!!
Как насчёт VIP-статуса?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:01
Неужели это правда и он уйдет?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:56
Не думаю что он прямо нужен парижанам
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
сегодня в 07:15, ред.
Тогда и закатится его звезда. Его через полгода в ПСЖ будут знать в лицо только грузины. Лучший вариант для него, оставаться в Наполи.
na96cfeqbsg8
na96cfeqbsg8
сегодня в 07:11
Грузина жадность сгубит. В Наполи он звезда, а в ПСЖ будет одним из многих.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:46
На мой взгляд распиаренный игрок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:23
Я за шведа. И по возрасту, и по ценнику почти идентичные.посмотрим, кого возьмут...
bg9wrkm2mpcd
bg9wrkm2mpcd
сегодня в 06:02
Ишите в России,здесь много молодежи хорошей,здоровые ребята,без травм,технари,молодые,а они гонятся за хромыми
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:52
Кьеза вроде неплохая была бы замена, но пугают травмы
c847yfrs9aga
c847yfrs9aga
сегодня в 05:04
Кьезу надо брать и не заморачиваться
Capral
Capral
сегодня в 01:50
протон.

Именно так, он и скажет.)))
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 01:46
По скорее бы уже закончилась эта санта - барбара с Хвичей!
протон
протон
сегодня в 01:44
Ждём интервью Хвичи, как тяжело было в Неаполе, как он жил на базе без еды, света, отопления и по периметру стояли вооружённые люди)
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 01:28
По большому счету только Кьеза годится на эту позицию. Жегрова вообще игрок правого фланга. Другое дело если Нереса перевести налево, тогда освободится именно правый фланг.
Capral
Capral
сегодня в 01:02
Реал тоже постоянно обозначает кучу тренеров на замену Анчелотти, и что с того.
Гость
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