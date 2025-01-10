«Наполи» рассматривает трёх кандидатов на замену Кварацхелии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ.
По данным источника, неаполитанский клуб уже обозначил трёх кандидатов на замену грузину. «Наполи» рассматривает варианты с подписанием Эдона Жегровы («Лилль»), Федерико Кьезы («Ливерпуль») и Деяна Кулусевски («Тоттенхэм»).
Продлил.
Продлил.
С Италии более-менее стоящие спорт.журналисты это Ди Марцио и Романо.
В итоге, Хвича, может, и перейдёт в Париж, но для Коли это будет лишь пальцем в небо.
С Италии более-менее стоящие спорт.журналисты это Ди Марцио и Романо.
В итоге, Хвича, может, и перейдёт в Париж, но для Коли это будет лишь пальцем в небо.
Как насчёт VIP-статуса?
Как насчёт VIP-статуса?
Именно так, он и скажет.)))
Именно так, он и скажет.)))