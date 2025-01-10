«Наполи» рассматривает трёх кандидатов на замену Кварацхелии

1736459230

сегодня, 00:47

Полузащитник «Наполи» может перейти в ПСЖ .

По данным источника, неаполитанский клуб уже обозначил трёх кандидатов на замену грузину. «Наполи» рассматривает варианты с подписанием («Лилль»), («Ливерпуль») и («Тоттенхэм»).