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Роналду подписал футболку и мяч ребёнку, которого хотела остановить охрана

вчера, 13:27

В интернете появились новые кадры с участием нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду с церемонии вручения наград Globe Soccer Awards в Дубае, которая прошла в декабре.

К сидевшему в кресле игроку подошёл мальчик с футболкой, мячом и ручкой. Ребёнка быстро заметил сотрудник службы безопасности, который бросился, чтобы попытаться остановить его от приближения к португальцу, однако тот отмахнулся от охранника и взял у мальчика ручку, прежде чем расписаться на мяче и футболке.

Ребёнок, который, казалось, немного нервничал, когда встретил нападающего, затем начал убегать, не забрав с собой ручку. Роналду остановил его и передал ему ручку, после чего тот побежал обратно к своей семье.

Видео стало популярным в социальных сетях, и фанаты были впечатлены действиями футболиста.

Роналду подписал футболку и мяч ребёнку, которого хотела остановить охрана Роналду подписал футболку и мяч ребёнку, которого хотела остановить охрана Роналду подписал футболку и мяч ребёнку, которого хотела остановить охрана Роналду подписал футболку и мяч ребёнку, которого хотела остановить охрана

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Все комментарии
Capral
Capral ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:10
Однозначно!!! Возможно не только мячиком, но ростом не вышел, не достанет...)))
амурец
амурец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:00
А еще бы мячиком в голову зарядил
ay4b4b95tre2
ay4b4b95tre2 ответ Мельдониевый Мудрик (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:54
    xa6at8ajgw56
    xa6at8ajgw56 ответ Мельдониевый Мудрик (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 14:48, ред.
    Ну так ему-то в рожу и тыкали гаджетом. Остальные публике были не интересны. Тыкали бы остальным, таже фигня бы была.
    8g2cf962bxd8
    8g2cf962bxd8 ответ Мельдониевый Мудрик (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 14:43, ред.
    Причём тут святой или демонический португал?!
    В подтрибунное помещение идет свора озлобленных мужиков, которые проиграли матч. Им бы поскорее с глаз долой от толпы слинять, а тут в рожу смартфоном тычут... Тут добрая половина в горячах отмахнется.
    Capral
    Capral ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
    вчера в 14:38, ред.
      Не Э Г О ИС Т
      Не Э Г О ИС Т ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 14:28
      Это авейровский "пистон", а не улитка.. Хотя после ботоксной операции может теперь и "улитка". 💋💃
      Capral
      Capral ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
      вчера в 14:22
      Смысл в том, что комментатор задал вопрос: что ищет Рон левой рукой в своих штанах? Ага, вот , он нашел! Это улитка!

      Ну и, что в этом криминального?
      Capral
      Capral ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
      вчера в 14:18
      Ты хоть смысл перевода понял, о чем речь?
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
      bhbmqfu59by8
      bhbmqfu59by8 ответ Мельдониевый Мудрик (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 14:17, ред.
      Телефон он разбил, да, но делать это стоило о голову чокнутой мамаши, которая е*лом торгует и за больным дитём не смотрит.
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 14:15
      Вы неправильно поняли, Виктор. Впрочем, в очередной раз ладно. Приятного дня. 🙂
      Capral
      Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 14:13
      Какой текст, какие слова!!!
      Если я правильно вас понял, вы уже и судья?🤭🤭🤭

      Хорошего дня.😊😊😊
      Не Э Г О ИС Т
      Не Э Г О ИС Т
      вчера в 14:12
      Не.. Настоящий Авейру всегда думает о "другом".. Даже "немцы" в курсе.. 🤭🤣
      Capral
      Capral
      вчера в 14:11
      Alex 67!

      Отличное пожелание!!! Присоединяюсь!!!!!!!
      👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 14:10
      Отнюдь, зачем менять людей, интересно как раз разнообразие мнений. Однообразие мешает развитию, это как быт в семейной жизни, который на пользу не идёт.
      И да, судье не обязательно убивать, чтобы судить убийц. Так и с мнением - высказывать его можно и не будучи идеальным. 🙂
      Capral
      Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 14:06
      Любезный, вы меня не поменяете- возраст не тот)))
      Слова, говорите? А как, я должен относиться к богатейшему человеку, продающего свои сопливые платки, шкафы, стулья и тп? Поэтому, не надо никого стыдить, тем более, чтобы осуждать других, самому надо быть идеальным...

      Желаю здравствовать.
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 14:02, ред.
      Человеческий поступок большого человека, который знает себе цену. Если Роналду делает добро, об этом надо говорить. Желаю Криштиану и дальше оставаться таким же добродушным и побыстрее забить свою тысячу голов!!!Кстати, футболки с надписью 1000 будут хорошо продаваться.
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:56
      Имею нехорошую привычку не здороваться, потому что считаю, что не прощаюсь никогда. Суеверие, наверное.
      По пистону я, конечно, догадываюсь, но хотелось услышать подтверждение. Впрочем, ладно.
      А не читал я именно тот комментарий, о котором говорил и почему объяснил. Впрочем, опять ладно. Одно лишь хочу сказать: о человеке многое говорят его слова. От них зависит и то, интересны ли его слова, да и само уважение в целом.
      Приятных выходных, Виктор. 🤝
      Capral
      Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 13:46, ред.
        ᅠᅠ
        ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 13:39
        А кто такой пистон, Виктор?
        ᅠᅠ
        ᅠᅠ
        вчера в 13:38
        Может быть, ребёнок вовсе не хотел автограф, раз убегать начал сразу, не забрав свои вещи? Тем более нервничал. Постановку напоминает. Дети не умеют так играть как взрослые, они более естественны, это постановщики шоу о доброте Криштиану не учли. 🤔
        Capral
        Capral
        вчера в 13:33
        А пистон, свою футболку продал бы ребенку. Вот в чем отличие Рона от продавца соплей.
        Гость
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