Роналду подписал футболку и мяч ребёнку, которого хотела остановить охрана

1736591229

вчера, 13:27

В интернете появились новые кадры с участием нападающего «Аль-Насра» с церемонии вручения наград Globe Soccer Awards в Дубае, которая прошла в декабре.

К сидевшему в кресле игроку подошёл мальчик с футболкой, мячом и ручкой. Ребёнка быстро заметил сотрудник службы безопасности, который бросился, чтобы попытаться остановить его от приближения к португальцу, однако тот отмахнулся от охранника и взял у мальчика ручку, прежде чем расписаться на мяче и футболке.

Ребёнок, который, казалось, немного нервничал, когда встретил нападающего, затем начал убегать, не забрав с собой ручку. Роналду остановил его и передал ему ручку, после чего тот побежал обратно к своей семье.

Видео стало популярным в социальных сетях, и фанаты были впечатлены действиями футболиста.