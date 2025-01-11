Роналду подписал футболку и мяч ребёнку, которого хотела остановить охрана

В интернете появились новые кадры с участием нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду с церемонии вручения наград Globe Soccer Awards в Дубае, которая прошла в декабре.
К сидевшему в кресле игроку подошёл мальчик с футболкой, мячом и ручкой. Ребёнка быстро заметил сотрудник службы безопасности, который бросился, чтобы попытаться остановить его от приближения к португальцу, однако тот отмахнулся от охранника и взял у мальчика ручку, прежде чем расписаться на мяче и футболке.
Ребёнок, который, казалось, немного нервничал, когда встретил нападающего, затем начал убегать, не забрав с собой ручку. Роналду остановил его и передал ему ручку, после чего тот побежал обратно к своей семье.
Видео стало популярным в социальных сетях, и фанаты были впечатлены действиями футболиста.
В подтрибунное помещение идет свора озлобленных мужиков, которые проиграли матч. Им бы поскорее с глаз долой от толпы слинять, а тут в рожу смартфоном тычут... Тут добрая половина в горячах отмахнется.
В подтрибунное помещение идет свора озлобленных мужиков, которые проиграли матч. Им бы поскорее с глаз долой от толпы слинять, а тут в рожу смартфоном тычут... Тут добрая половина в горячах отмахнется.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸
Ну и, что в этом криминального?
Ну и, что в этом криминального?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Если я правильно вас понял, вы уже и судья?🤭🤭🤭
Хорошего дня.😊😊😊
Если я правильно вас понял, вы уже и судья?🤭🤭🤭
Хорошего дня.😊😊😊
https://youtu.be/DHDSuwj6RoY?feature=shared
Отличное пожелание!!! Присоединяюсь!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌
Отличное пожелание!!! Присоединяюсь!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌
И да, судье не обязательно убивать, чтобы судить убийц. Так и с мнением - высказывать его можно и не будучи идеальным. 🙂
И да, судье не обязательно убивать, чтобы судить убийц. Так и с мнением - высказывать его можно и не будучи идеальным. 🙂
Слова, говорите? А как, я должен относиться к богатейшему человеку, продающего свои сопливые платки, шкафы, стулья и тп? Поэтому, не надо никого стыдить, тем более, чтобы осуждать других, самому надо быть идеальным...
Желаю здравствовать.
Слова, говорите? А как, я должен относиться к богатейшему человеку, продающего свои сопливые платки, шкафы, стулья и тп? Поэтому, не надо никого стыдить, тем более, чтобы осуждать других, самому надо быть идеальным...
Желаю здравствовать.
По пистону я, конечно, догадываюсь, но хотелось услышать подтверждение. Впрочем, ладно.
А не читал я именно тот комментарий, о котором говорил и почему объяснил. Впрочем, опять ладно. Одно лишь хочу сказать: о человеке многое говорят его слова. От них зависит и то, интересны ли его слова, да и само уважение в целом.
Приятных выходных, Виктор. 🤝
По пистону я, конечно, догадываюсь, но хотелось услышать подтверждение. Впрочем, ладно.
А не читал я именно тот комментарий, о котором говорил и почему объяснил. Впрочем, опять ладно. Одно лишь хочу сказать: о человеке многое говорят его слова. От них зависит и то, интересны ли его слова, да и само уважение в целом.
Приятных выходных, Виктор. 🤝
Извините, не знаю вашего имени. Вы отлично знаете, кто такой пистон. Хоть вы и говорите, что не читаете меня, но вопрос задали?
🤔🤔🤔
Извините, не знаю вашего имени. Вы отлично знаете, кто такой пистон. Хоть вы и говорите, что не читаете меня, но вопрос задали?
🤔🤔🤔