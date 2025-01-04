Халк женился на племяннице своей бывшей супруги

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вчера, 23:27

Бывший нападающий «Зенита» , который сейчас выступает за «Атлетико Минейро», женился на племяннице своей бывшей супруги — Камилле.

Халк имеет трёх детей от бывшей жены Ираны, с которой он был вместе 12 лет.