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ГлавнаяНовостиВокруг футболаБразилия. Серия A 2024

Халк женился на племяннице своей бывшей супруги

вчера, 23:27

Бывший нападающий «Зенита» Халк, который сейчас выступает за «Атлетико Минейро», женился на племяннице своей бывшей супруги — Камилле.

Халк имеет трёх детей от бывшей жены Ираны, с которой он был вместе 12 лет.

Халк женился на племяннице своей бывшей супруги

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Все комментарии
nikolah
nikolah
сегодня в 02:46
могёт
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:06
Ну и что, не на племяннике же?
drug01
drug01
сегодня в 00:46
Халк не только мастер на футбольном поле но и в быту
78vgm6j8uvur
78vgm6j8uvur
вчера в 23:54
Ему можно,он же Халк
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:48
ждём когда подрастут племянницы теперяшней жены
shur
shur
вчера в 23:36
.....на племяннице своей бывшей супруги...!!! Семейный подряд!
"Зарядил Он пушку тяго и подумал,угощю я друга!!! " Халк красава,
твою колотуху до сих пор помнят и ценят в России!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:35
Вот уж где "Бразильские страсти" - впору снимать очередной сериал...)))
Гость
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