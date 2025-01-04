Халк женился на племяннице своей бывшей супруги

Бывший нападающий «Зенита» Халк, который сейчас выступает за «Атлетико Минейро», женился на племяннице своей бывшей супруги — Камилле.
Халк имеет трёх детей от бывшей жены Ираны, с которой он был вместе 12 лет.
Бывший нападающий «Зенита» Халк, который сейчас выступает за «Атлетико Минейро», женился на племяннице своей бывшей супруги — Камилле.
Халк имеет трёх детей от бывшей жены Ираны, с которой он был вместе 12 лет.
"Зарядил Он пушку тяго и подумал,угощю я друга!!! " Халк красава,
твою колотуху до сих пор помнят и ценят в России!!!
"Зарядил Он пушку тяго и подумал,угощю я друга!!! " Халк красава,
твою колотуху до сих пор помнят и ценят в России!!!