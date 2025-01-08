Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» выставила на аукцион шкафчик Лионеля Месси из раздевалки

сегодня, 16:19

Ранее стало известно, что «Барселона» проведет аукцион предметов с «Камп Ноу», на котором можно будет приобрести шкафчики из раздевалки, угловые флажки, фрагменты газона с 11-метровыми отметками, защитные стекла скамеек запасных, а также фотографии победных составов «Барселоны» в Лиге чемпионов, которые находились в подтрибунном помещении «Камп Ноу».

Аукцион пройдет с 23 января по 13 февраля, и самым ценным лотом станет шкафчик Лионеля Месси, стартовая цена которого составит 350 тысяч евро.

Также будут выставлены шкафчики Жерара Пике (стартовая цена – 200 000), Роналдиньо (100 000), Неймара (40 000), Гави (23 000) и Луиса Суареса (20 000).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гари Невилл и Каррагер играли со снегом перед матчем «Ливерпуля» и МЮ
05 января Фото
Игрок «Барбастро» сделал предложение своей девушке после вылета от «Барсы»
05 января Видео
Халк женился на племяннице своей бывшей супруги
04 января Фото
Подруга Квинси Промеса ждёт ребёнка
04 января
СлухиПромесу могут разрешить выезд из ОАЭ в феврале
04 января
В сад бывшего игрока «Манчестер Сити» проник медведь
04 января Фото
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:42
...Витя, я ворона,я на всё блестящее,на три полоску adidas и всё,
что с ней связано, у тебя там поблизости нет развала с спортивной тематикой, форма,толстовки, тренеки,шорты,бейзболки,беру...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:33
И не говори.
У нас, есть такое понятие как"шпера", то-есть, в разные дни, люди выносят свои вещи на улицу, складывают и каждый, если ему нужно может подобрать для себя интересную вещь... И надо сказать, что иногда попадаются совершенно новые вещи- магнитофон, музыкальный центр и даже телевизор. Я не подбираю, но из тех, кто приезжает, малоимущие, часто этим пользуются...

Я это к тому, что шкафчик пистона если бы выставить, а в него горшок поставить, желающих было бы немало.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:20
...Минхерц,где как не здесь, энергетика зашкаливает...!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 17:14, ред.
Шкафчик Суареса кто то?) погрыз...поэтому он самый дешевый)...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:13
Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 17:00
В нем Пике с Шакирой как то застукал Гвардиола)...легенда...и шкафчик легендарный...
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 16:59
...вопрос в другом Старина !!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:55
Пару минут не мог оторжаться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Наконец-то успокоился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Неужели он по сей день в этот горшок ходит???
Хотя да, по росту подходит, а если учесть его жадность, вполне допускаю, что горшок, он точно никому не отдаст...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 16:51
)...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:46
Нет)...горшок из детсада ещё у Месси...не отдаёт)...
Вещий
Вещий
сегодня в 16:43
Прикол в том что, есть нюанс .... эти шкафчики уже заложены в ломбарде, а стартовая цена - это стоимость выкупа....:)))) ... Да а как понять, что это именно их шкафчики? .... можно просто сделать вид, что это их шкафы..... Лапорте осталось зарегистрироваться на Авито и выставить сантехнику с Камп Ноу, бутылочки из которых пил Нейгрейра, та самая известная пластиковая бутылка с Местальи, как раритет.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 16:42
Почему шкафчик Пике такой дорогой?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:41
Деньги не пахнут. Можно и содержимое туалетов выставит на аукцион. Уверен, агрофирмы все заберут. Барса больше чем клуб)) Реалу такое никогда не достичь. Нет своих воспитанников великих звёзд.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:35
Скоро весь клуб с молотка раз продадут!! 🔨😂
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:32
Так вот, где оказывается может спрятан тот предмет экипировки , о котором упоминал Futurista в ответе ко мне, в предыдущем посту по этой теме....)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:32
А какой-то дурак купит, вот это в действительности печально...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 16:29
Лапорта, наши дни
Capral
Capral
сегодня в 16:27
А горшок Месси не выставили на продажу, в который он ходил в детсаду?
Маразм крепчал...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:21
Все имеет свою цену...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 