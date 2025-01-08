«Барселона» выставила на аукцион шкафчик Лионеля Месси из раздевалки

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сегодня, 16:19

Ранее стало известно, что «Барселона» проведет аукцион предметов с «Камп Ноу», на котором можно будет приобрести шкафчики из раздевалки, угловые флажки, фрагменты газона с 11-метровыми отметками, защитные стекла скамеек запасных, а также фотографии победных составов «Барселоны» в Лиге чемпионов, которые находились в подтрибунном помещении «Камп Ноу».

Аукцион пройдет с 23 января по 13 февраля, и самым ценным лотом станет шкафчик , стартовая цена которого составит 350 тысяч евро.

Также будут выставлены шкафчики (стартовая цена – 200 000), (100 000), (40 000), (23 000) и (20 000).