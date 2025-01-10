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Тюкавин улетел в Куршевель, Погба — в Доминикану. Как футболисты провели эту неделю

10 января 2025, 22:00
Погба
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Варвар7
Варвар7
вчера в 00:16
Илья бросил свой профессиональный вратарский взгляд на кенгуру , может потом как ни будь "позаимствует" пару прыжков от этого зверька...)
Гость
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