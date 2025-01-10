Тюкавин улетел в Куршевель, Погба — в Доминикану. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин со своей женой отдохнули в Куршевеле.
А перед этим пара побывала в Милане.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос примерил на себя роль диджея.
Матео Кассьерра тоже покатался на яхте.
Халк женился. История любви экс-нападающего «Зенита» и его избранницы довольно необычна.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отдохнул в Париже.
Андрей Мостовой выглядит словно герой какого-то фильма.
Девушка дня. Невеста бывшего нападающего «Севильи» Лукаса Окампоса.
Вечеринка была бодрой!
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон провел время с семьей.
Поль Погба наслаждается отдыхом в Доминиканской Республике — скоро ему придется искать новое место работы.
Милота дня. Игрок «Ливерпуля» Диого Жота со своей семьей.
Вратарь ЦСКА Илья Помазун повстречал кенгуру.
Защитник «Арсенала» Бен Уайт скоро станет отцом.
Бывший капитан «Валенсии» Гаиска Мендьета продолжает увлекаться ездой на велосипеде.
Стиляга дня. Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн повел дочь кататься на лошадях.
Алессандро Дель Пьеро познакомился с верблюдами.
Футболист «Удинезе» Алексис Санчес встретился со 100-летним болельщиком.
На этом наш выпуск завершен. Какая у вас погода, друзья? Если есть снег, то цените это — берите пример со Златана Ибрагимовича!