Тюкавин улетел в Куршевель, Погба — в Доминикану. Как футболисты провели эту неделю

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10 января 2025, 22:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Форвард «Динамо» со своей женой отдохнули в Куршевеле.

А перед этим пара побывала в Милане.

Полузащитник «Зенита» примерил на себя роль диджея.

тоже покатался на яхте.

женился. История любви экс-нападающего «Зенита» и его избранницы довольно необычна.

Полузащитник «Локомотива» отдохнул в Париже.

выглядит словно герой какого-то фильма.

Девушка дня. Невеста бывшего нападающего «Севильи» .

Вечеринка была бодрой!

Вратарь «Ливерпуля» провел время с семьей.

наслаждается отдыхом в Доминиканской Республике — скоро ему придется искать новое место работы.

Милота дня. Игрок «Ливерпуля» со своей семьей.

Вратарь ЦСКА повстречал кенгуру.

Защитник «Арсенала» скоро станет отцом.

Бывший капитан «Валенсии» продолжает увлекаться ездой на велосипеде.

Стиляга дня. Полузащитник «Реала» .

Нападающий «Баварии» повел дочь кататься на лошадях.

познакомился с верблюдами.

Футболист «Удинезе» встретился со 100-летним болельщиком.

На этом наш выпуск завершен. Какая у вас погода, друзья? Если есть снег, то цените это — берите пример со !