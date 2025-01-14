Игрок «Миллуолла» забил необычный гол головой в матче Кубка Англии

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сегодня, 00:38

Необычный гол был забит в матче Кубка Англии «Миллуолл» — «Дагенхэм энд Редбридж».

Нападающий хозяев поля открыл счёт на 30-й минуте, отправив мяч в сетку ворот головой. Однако сделал он это нестандартным образом.