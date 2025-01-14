Игрок «Миллуолла» забил необычный гол головой в матче Кубка Англии

Необычный гол был забит в матче Кубка Англии «Миллуолл» — «Дагенхэм энд Редбридж».
Нападающий хозяев поля Михайло Иванович открыл счёт на 30-й минуте, отправив мяч в сетку ворот головой. Однако сделал он это нестандартным образом.
|Миллуолл3 : 0Дагенхэм энд Редбридж
|Матч завершен
Необычный гол был забит в матче Кубка Англии «Миллуолл» — «Дагенхэм энд Редбридж».
Нападающий хозяев поля Михайло Иванович открыл счёт на 30-й минуте, отправив мяч в сетку ворот головой. Однако сделал он это нестандартным образом.
Оказался не такой расторопный...
Оказался не такой расторопный...