Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИграй красивоАнглия. Кубок 2024/2025

Игрок «Миллуолла» забил необычный гол головой в матче Кубка Англии

сегодня, 00:38
МиллуоллЛоготип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Дагенхэм энд РедбриджДагенхэм энд РедбриджМатч завершен

Необычный гол был забит в матче Кубка Англии «Миллуолл» — «Дагенхэм энд Редбридж».

Нападающий хозяев поля Михайло Иванович открыл счёт на 30-й минуте, отправив мяч в сетку ворот головой. Однако сделал он это нестандартным образом.

Игрок «Миллуолла» забил необычный гол головой в матче Кубка Англии

Игрок «Миллуолла» забил необычный гол головой в матче Кубка Англии Игрок «Миллуолла» забил необычный гол головой в матче Кубка Англии

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хавбек «Шеффилд Уэнсдей» 1 января забил гол со своей половины поля
01 января Фото
ПСЖ выложил подборку лучших сейвов Сафонова и Доннаруммы
29 декабря 2024 Видео
Мареска поддержал Гвардиолу
26 декабря 2024
Кокорин забил гол пяткой в игре чемпионата Кипра
21 декабря 2024 Видео
Вратарь «Осиека» предотвратил три попытки соперника забить гол
17 декабря 2024
Игрок «Торино» с центра поля забил победный гол в матче Серии А
15 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:35
За это мы и любим футбол
4uzsnsxsux9w
4uzsnsxsux9w
сегодня в 08:24
Когда ноги не могут, придется работать головой.
x5eb3yv9ax4r
x5eb3yv9ax4r
сегодня в 07:25
Можно сказать, что он забодал этот гол, а не забил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:50
Защитник имел шанс отбить удар своей головой😁
Оказался не такой расторопный...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:58
Вошёл в историю футбольного клуба необычных голов))) молодкц
SHEARER
SHEARER ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:36
Или задницей 😀
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:49
Эх, Михайло , мог бы и носом закатить, как в детстве во дворе...)
drug01
drug01
сегодня в 00:41
Красивый гол.... Молодчина!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 