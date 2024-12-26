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Мареска поддержал Гвардиолу

сегодня, 14:47

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказал слова поддержки в адрес рулевого «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. «Горожане» идут на 7-м месте в АПЛ. Мареска заявил, что его смешат критики, полагающие, будто Гвардиола исчерпал себя.

Именно так, абсолютно. Пеп совершенно спокоен и прекрасно осознаёт, что происходит. Если вы разбираетесь в футболе, то видите, что с таким количеством травм эта ситуация становится ненормальной. Но единственное, что мы знаем о футболе, – люди всегда ждут, когда произойдет что-то плохое, чтобы можно было повеселиться из-за этого.

Когда ты видишь, как кто-то добивается успеха сезон за сезоном, в тот момент, когда у него начинаются трудности, люди любят говорить: «Смотрите, он недостаточно хорош». Но я считаю, что так поступать нельзя.

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протон
протон
сегодня в 15:22
Думаю , Сити в январское ТО подпишет несколько игроков , вопрос лишь в том , что успеют-ли они усвоится
Гость
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