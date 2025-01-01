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Хавбек «Шеффилд Уэнсдей» 1 января забил гол со своей половины поля

вчера, 22:01
Шеффилд УэнсдейЛоготип футбольный клуб Шеффилд Уэнсдей4 : 2Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби КаунтиМатч завершен

Хавбек «Шеффилд Уэнсдей» Джош Уиндасс забил гол со своей половины поля в матче 25-го тура Чемпионшипа против «Дерби Каунти» (4:2), который состоялся 1 января.

Футболист поразил ворота соперника на 61-й минуте, сделав счет 2:0.

Хавбек «Шеффилд Уэнсдей» 1 января забил гол со своей половины поля

Хавбек «Шеффилд Уэнсдей» 1 января забил гол со своей половины поля

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Все комментарии
OWLS
OWLS
сегодня в 05:48
Это наш боец!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:38
А ведь гол чисто вратарский
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:17
Красавчик паренёк, сделал красоту .
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Этот гол он запомнит надолго!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:18
Подарок себе организовал на НГ)))
Варвар7
Варвар7 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:26
Или какая то "Снегурочка" вдохновила...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:23
Дедушка Мороз помог...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:23
Новогодний "салют" по воротам Дерби Каунти ! )
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:21
Первое января, волшебный день... Вот гол красивый и получился.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:18
В первый день года крутой гол, запомнится надолго...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:01
Крутой гол - это точно !!!
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