Хавбек «Шеффилд Уэнсдей» 1 января забил гол со своей половины поля

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вчера, 22:01

Хавбек «Шеффилд Уэнсдей» забил гол со своей половины поля в матче 25-го тура Чемпионшипа против «Дерби Каунти» (4:2), который состоялся 1 января.

Футболист поразил ворота соперника на 61-й минуте, сделав счет 2:0.