Хавбек «Шеффилд Уэнсдей» 1 января забил гол со своей половины поля

Хавбек «Шеффилд Уэнсдей» Джош Уиндасс забил гол со своей половины поля в матче 25-го тура Чемпионшипа против «Дерби Каунти» (4:2), который состоялся 1 января.
Футболист поразил ворота соперника на 61-й минуте, сделав счет 2:0.
|Шеффилд Уэнсдей4 : 2Дерби Каунти
|Матч завершен
Хавбек «Шеффилд Уэнсдей» Джош Уиндасс забил гол со своей половины поля в матче 25-го тура Чемпионшипа против «Дерби Каунти» (4:2), который состоялся 1 января.
Футболист поразил ворота соперника на 61-й минуте, сделав счет 2:0.