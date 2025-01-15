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«Реал» хочет арендовать Кайла Уокера

вчера, 14:07

«Реал» ищет футболиста на правый фланг обороны в зимнее трансферное окно.

Как сообщается, мадридский клуб проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру. «Сливочные» хотят арендовать англичанина до конца сезона.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:03
Чего-то Реал совсем губу раскатал - все топы, вдруг должны отдать им своих пз посередине сезона, совсем ку-ку? Даже МЮ Далота до окончания сезона им не выдаст.
Своих надо воспитывать!
shur
shur
вчера в 14:55
...Кайл...!
shur
shur
вчера в 14:54
..а вот это поворот ! У них даже типаж одинаковый!
Дани....!!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:39
В аренду Реалу опытный Уокер в самый раз
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:31
А нужен ли он вообще!?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:18
за Реал Уокер должен сейчас вернуть свой былой уровень просто по щелчку пальцев за пару дней)))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:12
В аренду с опцией обязательного выкупа за эту сумму)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:07
В аренду не надо, давайте трансфер) хотя бы за 100 лямов))
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