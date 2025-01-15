«Реал» хочет арендовать Кайла Уокера

«Реал» ищет футболиста на правый фланг обороны в зимнее трансферное окно.
Как сообщается, мадридский клуб проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру. «Сливочные» хотят арендовать англичанина до конца сезона.
«Реал» ищет футболиста на правый фланг обороны в зимнее трансферное окно.
Как сообщается, мадридский клуб проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру. «Сливочные» хотят арендовать англичанина до конца сезона.
Своих надо воспитывать!
Своих надо воспитывать!
Дани....!!!!
Дани....!!!!