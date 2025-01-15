В «Реале» считают невозможным подписание Трента в январе

В мадридском «Реале» считают «практически невозможным» подписание защитника Трента Александера-Арнольда в зимнее трансферное окно, поскольку «Ливерпуль» не хочет отпускать исполнителя в середине сезона и по-прежнему надеется убедить его продлить контракт. Сам футболист также не хочет переходить в другой клуб в середине сезона.
При этом «Реал» по-прежнему работает над подписанием Трента летом 2025 года – ожидается, что защитник присоединится к команде в июле после того, как станет свободным агентом.
Однако в мадридском клубе также не исключают его подписание в начале июня в дополнительное трансферное окно перед клубным чемпионатом мира, поскольку «Ливерпуль» не примет участия в турнире.
Можно конечно выплатить Красным требуемую сумму прямо сейчас, это мультов 70-80, но не факт, что сходу впишется в новую команду, всё таки нужна предсезонка, с другой стороны, если Ливерпуль в конце сезона наберет трофеев, а результаты Реала окажутся хуже - Трент может и раздумать...
Можно конечно выплатить Красным требуемую сумму прямо сейчас, это мультов 70-80, но не факт, что сходу впишется в новую команду, всё таки нужна предсезонка, с другой стороны, если Ливерпуль в конце сезона наберет трофеев, а результаты Реала окажутся хуже - Трент может и раздумать...