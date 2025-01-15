В «Реале» считают невозможным подписание Трента в январе

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вчера, 14:00

В мадридском «Реале» считают «практически невозможным» подписание защитника в зимнее трансферное окно, поскольку «Ливерпуль» не хочет отпускать исполнителя в середине сезона и по-прежнему надеется убедить его продлить контракт. Сам футболист также не хочет переходить в другой клуб в середине сезона.

При этом «Реал» по-прежнему работает над подписанием Трента летом 2025 года – ожидается, что защитник присоединится к команде в июле после того, как станет свободным агентом.

Однако в мадридском клубе также не исключают его подписание в начале июня в дополнительное трансферное окно перед клубным чемпионатом мира, поскольку «Ливерпуль» не примет участия в турнире.