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В «Реале» считают невозможным подписание Трента в январе

вчера, 14:00

В мадридском «Реале» считают «практически невозможным» подписание защитника Трента Александера-Арнольда в зимнее трансферное окно, поскольку «Ливерпуль» не хочет отпускать исполнителя в середине сезона и по-прежнему надеется убедить его продлить контракт. Сам футболист также не хочет переходить в другой клуб в середине сезона.

При этом «Реал» по-прежнему работает над подписанием Трента летом 2025 года – ожидается, что защитник присоединится к команде в июле после того, как станет свободным агентом.

Однако в мадридском клубе также не исключают его подписание в начале июня в дополнительное трансферное окно перед клубным чемпионатом мира, поскольку «Ливерпуль» не примет участия в турнире.

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Все комментарии
Guankin
Guankin
вчера в 18:52
Не уровень Реала
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:51
Жадному Пересу надо всё бесплатно, поэтому подождет до лета.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:50
Скользкая ситуация: с одной стороны Реалу он нужен прямо сейчас, ибо на позиции правого латераля проблемы, но они готовы выплатить мультов 10, не более, т.к. летом истекает контракт; с другой стороны Ливерпуль, где Трент родной и самим как бы нужен для завоевания трофеев в этом сезоне, ну и надеются всё таки переподписать а там будь что будет. В любом случае, Трент - не истеричка типа "Коутиньо", которая будет байкотировать тренировки и требовать чтобы его отпустили немедленно.

Можно конечно выплатить Красным требуемую сумму прямо сейчас, это мультов 70-80, но не факт, что сходу впишется в новую команду, всё таки нужна предсезонка, с другой стороны, если Ливерпуль в конце сезона наберет трофеев, а результаты Реала окажутся хуже - Трент может и раздумать...
d25bswjbx7ns
d25bswjbx7ns
вчера в 14:25
Подписание Трента в январе действительно выглядит маловероятным, учитывая позицию «Ливерпуля». Клубу важно удержать ключевых игроков до конца сезона, особенно если учесть борьбу за места в Лиге чемпионов. Для самого Трента переход посреди сезона тоже может оказаться не лучшим решением, ведь он ещё имеет шансы выиграть трофеи с нынешней командой.
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