Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

«Милан» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Боруссии» Дортмунд

вчера, 18:27

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джованни Рейна может перейти в «Милан».

По данным источника, «россонери» ведут переговоры с представителями американца, однако ещё не контактировали с руководством «шмелей».

«Боруссия» запрашивает за трансфер своего футболиста от 15 до 18 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» и «Манчестер Сити» надеются подписать молодого норвежского игрока
Вчера, 14:23
Аморим высказался о будущем Антони в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 09:16
Слухи«Аль-Хиляль» хочет усилиться нападающим «Вест Хэма»
Вчера, 08:57
Мотта: «Просил руководство никого не продавать. А они продают»
Вчера, 08:14
Слухи«Боруссия» интересуется тремя футболистами «Челси»
Вчера, 00:13
СлухиАнсу Фати может отправиться в аренду в «Комо»
17 января
Сортировать
Все комментарии
gzdhrah35edy
gzdhrah35edy
вчера в 20:54
Неплохой вариант
Vea
Vea ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:58
На... нужен Рэшфорд?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:43
Милан активен на рынке.
Уокером согласован контракт.
еще Жоау Феликса из Челси готовы взять в аренду с правом выкупа.
Феликса можно под Моратой использовать. они давно друг друга знают хорошо и играли вместе в Атлетико.
теперь вот Дж.Рейна готовы взять.
надеюсь, еще Рэшфорда заберут Россонери))
хотя вряд ли Милан способен полностью оплачивать его текущую зарплату.
вот бы договорится с МЮ компенсировать з\п ))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:49
Я думаю что точно должен пригодится.
Vea
Vea
вчера в 18:47
На... он нужен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 