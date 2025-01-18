«Милан» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Боруссии» Дортмунд

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джованни Рейна может перейти в «Милан».
По данным источника, «россонери» ведут переговоры с представителями американца, однако ещё не контактировали с руководством «шмелей».
«Боруссия» запрашивает за трансфер своего футболиста от 15 до 18 млн евро.
Уокером согласован контракт.
еще Жоау Феликса из Челси готовы взять в аренду с правом выкупа.
Феликса можно под Моратой использовать. они давно друг друга знают хорошо и играли вместе в Атлетико.
теперь вот Дж.Рейна готовы взять.
надеюсь, еще Рэшфорда заберут Россонери))
хотя вряд ли Милан способен полностью оплачивать его текущую зарплату.
вот бы договорится с МЮ компенсировать з\п ))))
Уокером согласован контракт.
еще Жоау Феликса из Челси готовы взять в аренду с правом выкупа.
Феликса можно под Моратой использовать. они давно друг друга знают хорошо и играли вместе в Атлетико.
теперь вот Дж.Рейна готовы взять.
надеюсь, еще Рэшфорда заберут Россонери))
хотя вряд ли Милан способен полностью оплачивать его текущую зарплату.
вот бы договорится с МЮ компенсировать з\п ))))