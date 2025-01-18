«Милан» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Боруссии» Дортмунд

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вчера, 18:27

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд может перейти в «Милан».

По данным источника, «россонери» ведут переговоры с представителями американца, однако ещё не контактировали с руководством «шмелей».

«Боруссия» запрашивает за трансфер своего футболиста от 15 до 18 млн евро.