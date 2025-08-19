 
«Галатасарай» собирается купить Кисляка у ЦСКА

вчера, 22:28

Стамбульский «Галатасарай» собирается сделать московскому ЦСКА официальное предложение о переходе полузащитника Матвея Кисляка.

Чемпионы Турции намерены омолодить линию полузащиты, а потому их заинтересовал 20-летний хавбек «армейцев».

Пиняев рассказал, почему отказался переходить из «Локомотива» в ЦСКА
Вчера, 21:20
СлухиКолумбиец Куэста переходит в «Спартак» из «Галатасарая»
Вчера, 20:04
Слухи«Крылья Советов» отказались отпускать Олейникова в «Локомотив»
Вчера, 16:32
Слухи«Локомотив» может подписать вингера «Крыльев Советов»
Вчера, 15:51
Агент Самошникова подтвердил трансфер защитника в «Спартак»
Вчера, 15:25
В махачкалинском «Динамо» подтвердили переговоры по трансферу Маслова
Вчера, 14:53
 
adekvat
adekvat
сегодня в 05:23
Турки основательно вышли на российский рынок.
112910415
112910415
сегодня в 04:36
Надо им срочно отдохнуть от этой мысли! )
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:58
Турция не лучшее место для карьеры.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:12
А ЦСКА то причем? Пусть себе собираются. Мало ли кто куда собирается. В Контракте у Кисляка нет отступных, поэтому он не продается. А контракт до 29 года.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:46
Для Галатасарая он ещё очень молод .
Capral
Capral
вчера в 22:44, ред.
Не отпускать, иначе, чемпионат и ЦСКА, в частности, потеряют молодую звёздочку!!!!!!!
И будем молиться на Батрака...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:38
Самим нужен!)
