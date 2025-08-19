«Галатасарай» собирается купить Кисляка у ЦСКА

Стамбульский «Галатасарай» собирается сделать московскому ЦСКА официальное предложение о переходе полузащитника Матвея Кисляка.
Чемпионы Турции намерены омолодить линию полузащиты, а потому их заинтересовал 20-летний хавбек «армейцев».
И будем молиться на Батрака...
