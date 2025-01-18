Мотта: «Просил руководство никого не продавать. А они продают»

Главный тренер «Ювентуса» высказался о возможном переходе защитника в «Манчестер Сити».

Насколько печально для меня было бы лишиться Камбьязо? Не люблю обсуждать трансферы, и мне нечего добавить. Камбьязо в полном порядке и выйдет на поле завтра [в субботу], однозначно.

Просил ли я руководство никого не продавать? Просил, а они продают (смеется).