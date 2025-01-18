Мотта: «Просил руководство никого не продавать. А они продают»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта высказался о возможном переходе защитника Андреа Камбьязо в «Манчестер Сити».
Насколько печально для меня было бы лишиться Камбьязо? Не люблю обсуждать трансферы, и мне нечего добавить. Камбьязо в полном порядке и выйдет на поле завтра [в субботу], однозначно.
Просил ли я руководство никого не продавать? Просил, а они продают (смеется).
несмотря на проблемы клуба, его команда должна почаще побеждать.
побеждать что бы исключить финансовые проблемы постепенно.
если клуб пропустит Лигу чемпионов, будет еще хуже.
несмотря на проблемы клуба, его команда должна почаще побеждать.
побеждать что бы исключить финансовые проблемы постепенно.
если клуб пропустит Лигу чемпионов, будет еще хуже.
до 2028 года туринцы должны выручить около 150 млн евро на исходящих трансферах. клуб работает не хаостично, а по согласованному всем руководством плану. этот план одобрил сам Мотта. а как иначе)))
есть 2 рычага )))
первый вариант рычага - сохранит игроков текущего , но предложит им новые контракты с резким снижением зарплат. если не согласны, выставят на продажу.
Кьеза не согласился. Продан.
Влахович не согласился. Пока идут переговоры, а если сделка не получится, будет выставлен на трансфер.
за Камбьязо МанСити дает хорошие деньги. сейчас Юве пытается убедит игрока согласится перейти в МС. сам игрок не хочет уходит из Юве.
напомню, что единственный раз Ювентус продал игрока позарившись на мешок денег, без учета его мнения – это Кристиана Вьери в Атлетико.
прошли времена, когда Ювентус удерживал любого игрока большими деньгами.
Ювентус даже когда был финансово силен, всегда продавал: в пример вам и Зидан, и Погба,...но это время прошло.
конечно, Юве ищет новых игроков.
или аренда, или свободных агентов.
аренда с Коло Муани сорвалась по вине ПСЖ,
парижане исчерпали лимит аренд))) все смеются над ними.
Ювентус в ярости.
до 2028 года туринцы должны выручить около 150 млн евро на исходящих трансферах. клуб работает не хаостично, а по согласованному всем руководством плану. этот план одобрил сам Мотта. а как иначе)))
есть 2 рычага )))
первый вариант рычага - сохранит игроков текущего , но предложит им новые контракты с резким снижением зарплат. если не согласны, выставят на продажу.
Кьеза не согласился. Продан.
Влахович не согласился. Пока идут переговоры, а если сделка не получится, будет выставлен на трансфер.
за Камбьязо МанСити дает хорошие деньги. сейчас Юве пытается убедит игрока согласится перейти в МС. сам игрок не хочет уходит из Юве.
напомню, что единственный раз Ювентус продал игрока позарившись на мешок денег, без учета его мнения – это Кристиана Вьери в Атлетико.
прошли времена, когда Ювентус удерживал любого игрока большими деньгами.
Ювентус даже когда был финансово силен, всегда продавал: в пример вам и Зидан, и Погба,...но это время прошло.
конечно, Юве ищет новых игроков.
или аренда, или свободных агентов.
аренда с Коло Муани сорвалась по вине ПСЖ,
парижане исчерпали лимит аренд))) все смеются над ними.
Ювентус в ярости.