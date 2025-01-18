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«Аль-Хиляль» хочет подписать Салаха или Родриго

вчера, 22:05

«Аль-Хиляль» определился с заменой Неймару, если бразилец покинет клуб.

По данным источника, саудовский клуб намерен приобрести звёздного футболиста в линию атаки. Первые два имени в шорт-листе «Аль-Хиляля» — это Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Родриго Силва из «Реала».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:35
Не, я о том, что если не продлит, то уйдет бесплатно и Ливерпуль ничего не получит.
Скажут саудиты, не продлевай и переходи бесплатно, а мы тебе подписной бонус млн 70-80 на руки и всё (просто как пример)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:30
Ну и чего? Сейчас переподпишут и там привет Саудитам, при условии, что тот концовку сезона не сольёт, независимо от того возьмет ли Ливерпуль АПЛ или ЛЧ. Если что - торги начинаются со 150, а те, в принципе и не против, тк брат муслим да ещё и на хайпе, вроде всё справедливо
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:59
В смысле? У Салаха через 5 месяцев контракт заканчивается.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:09
Родриго не поедет, Салаха, надеюсь, оставят ещё хотя бы на сезон. Хотя, если продадут, бабла Ливерпуль подымет немеренно, ибо пофиг на возраст - в какой форме египтянин и сколько хайпа вокруг него! Там 150 минимум
Agamaga__05
Agamaga__05
вчера в 22:40
Неймар как "Птица говорун" сойдёт для соц сетей.
К отъезду в Саудовскую Аравию более созрел Салах.
romanDonskoy
romanDonskoy
вчера в 22:31
Аккаунт журналиста Руди Галетти в соцсети «X»
Этим всё сказано
49su9yt397qv
49su9yt397qv
вчера в 22:28
Но Салах похоже уже чемодан собирает
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:12
Могут и уговорить,за хороший контракт.
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