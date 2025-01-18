«Аль-Хиляль» хочет подписать Салаха или Родриго

«Аль-Хиляль» определился с заменой Неймару, если бразилец покинет клуб.
По данным источника, саудовский клуб намерен приобрести звёздного футболиста в линию атаки. Первые два имени в шорт-листе «Аль-Хиляля» — это Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Родриго Силва из «Реала».
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К отъезду в Саудовскую Аравию более созрел Салах.
К отъезду в Саудовскую Аравию более созрел Салах.
Этим всё сказано
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