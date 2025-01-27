В последние недели «Барселоне» предлагали возможность вернуть бразильского форварда Неймара. Нападающий, который в настоящее время играет за саудовский клуб «Аль-Хиляль», стремится вернуться на высокий уровень игры, чтобы подготовиться к ЧМ-2026 и вновь привлечь внимание к своей персоне.
Несмотря на интерес к возвращению, руководство «Барселоны» отклонило предложение о подписании игрока, который уже провел четыре года в каталонском клубе.
В нынешнем сезоне Неймар сыграл только два матча за «Аль-Хиляль», не отметившись результативными действиями.
Сейчас Неймар портить игру любой команде даже сборной. После того как он начал выступать в сборной Бразилии, сборная стало средней командой.
Сейчас Неймар портить игру любой команде даже сборной. После того как он начал выступать в сборной Бразилии, сборная стало средней командой.
Да и каталонцам бы этих игроков сохранить с их зарплатами, а не подписывать престарелого игрока в покер.
Да и каталонцам бы этих игроков сохранить с их зарплатами, а не подписывать престарелого игрока в покер.