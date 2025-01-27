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Руководство «Барселоны» отказалось от подписания Неймара

сегодня, 11:39

В последние недели «Барселоне» предлагали возможность вернуть бразильского форварда Неймара. Нападающий, который в настоящее время играет за саудовский клуб «Аль-Хиляль», стремится вернуться на высокий уровень игры, чтобы подготовиться к ЧМ-2026 и вновь привлечь внимание к своей персоне.

Несмотря на интерес к возвращению, руководство «Барселоны» отклонило предложение о подписании игрока, который уже провел четыре года в каталонском клубе.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл только два матча за «Аль-Хиляль», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:05
даже рассматривать не стоило
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:03
Неймар и "Барселона" - это уже история.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 12:56, ред.
Неймар предал Барселону ради денег переходя в Псж. Зачем он Барселоне
Сейчас Неймар портить игру любой команде даже сборной. После того как он начал выступать в сборной Бразилии, сборная стало средней командой.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:20
Даже не представляю , что началось бы в соц. сетях , если Барса всё же подписала Неймара...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 12:16
В Барселоне он не будет лишним, но по з/п ему надо в сторону уменьшения двигаться и причём конкретно, что Ней не хочет. Ну а раз не хочет - Сантос ему в помощь.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:13
"Нападающий, который в настоящее время играет за саудовский клуб «Аль-Хиляль»," - Играет??? - довольно громкое заявление !)
78eysn7cphx5
78eysn7cphx5
сегодня в 12:08
Игрок ненадежный и непредсказуемый, зачем такой нужен.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:07
Он не нужен ни Барселоне, ни сборной Бразилии.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:50
Зачем ему набирать форму к ЧМ-26? Он всё равно в первой же игре получит травму и остаток ЧМ будет смотреть по телевизору.
Да и каталонцам бы этих игроков сохранить с их зарплатами, а не подписывать престарелого игрока в покер.
78c2v6pmjnj7
78c2v6pmjnj7
сегодня в 11:49
Неймара в Испании -уничтожали,у него травм в 2 раза больше чем у роналду и месси вместе взятых!Их оберегали ,а Неймара не щадили!Вот поэтому самое лучшее для Неймара -это возвращение в родной Сантос!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:40
Верное решение. Личка у него уж очень высокая, также как и травматичность.
Гость
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