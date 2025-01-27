Руководство «Барселоны» отказалось от подписания Неймара

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сегодня, 11:39

В последние недели «Барселоне» предлагали возможность вернуть бразильского форварда . Нападающий, который в настоящее время играет за саудовский клуб «Аль-Хиляль», стремится вернуться на высокий уровень игры, чтобы подготовиться к ЧМ -2026 и вновь привлечь внимание к своей персоне.

Несмотря на интерес к возвращению, руководство «Барселоны» отклонило предложение о подписании игрока, который уже провел четыре года в каталонском клубе.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл только два матча за «Аль-Хиляль», не отметившись результативными действиями.