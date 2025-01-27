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«Сантос» достиг устного соглашения о переходе Неймара

сегодня, 09:39

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар стал ближе к возвращению в «Сантос». Руководство бразильского клуба достигло устного соглашения о его переходе, сообщает журналист Фабрицио Романо, который назвал возвращение игрока «неизбежным».

32-летний нападающий уже дал согласие на трансфер, и официальные шаги по сделке планируется предпринять на следующей неделе.

Ранее рассматривались варианты как аренды игрока, так и расторжения контракта с «Аль-Хилялем», который истекает этим летом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:19
Сантос ищет себе проблемы и найдёт их !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:56
Возможно, в родном "Сантосе" Неймару удастся перезагрузить свою карьеру.
Хотя, очень слабо верится в это...
shlomo
shlomo
сегодня в 09:53
А по зарплате тоже устно договариваются...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:42
Молодец, если в Сантосе заиграет, то могут и в Зенит пригласить)
Гость
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