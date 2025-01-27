«Сантос» достиг устного соглашения о переходе Неймара

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сегодня, 09:39

Нападающий «Аль-Хиляля» стал ближе к возвращению в «Сантос». Руководство бразильского клуба достигло устного соглашения о его переходе, сообщает журналист Фабрицио Романо, который назвал возвращение игрока «неизбежным».

32-летний нападающий уже дал согласие на трансфер, и официальные шаги по сделке планируется предпринять на следующей неделе.

Ранее рассматривались варианты как аренды игрока, так и расторжения контракта с «Аль-Хилялем», который истекает этим летом.