Серхио Рамос может продолжить карьеру в Мексике

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос имеет шансы продолжить карьеру в «Монтеррее». Президент клуба Антонио Норьега дал комментарий по теме.
Он есть в нашем списке и является реальным вариантом наряду с другими футболистами. Да, [переговоры ведутся], как и с другими кандидатами. У нас есть несколько вариантов для усиления.
Главный тренер «Монтеррея» Мартин Демичелис полагает, что Рамос мог бы усилить его команду.
Надеюсь, это случится. Это стало бы честью для Лиги MX, для «Монтеррея». Надеюсь, трансфер состоится. Мне бы очень хотелось, чтобы к нам присоединился футболист с такой карьерой, характером и статусом, как у Серхио. Клуб усердно работает, чтобы подписать еще одного игрока.