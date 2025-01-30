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Серхио Рамос может продолжить карьеру в Мексике

сегодня, 16:16

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос имеет шансы продолжить карьеру в «Монтеррее». Президент клуба Антонио Норьега дал комментарий по теме.

Он есть в нашем списке и является реальным вариантом наряду с другими футболистами. Да, [переговоры ведутся], как и с другими кандидатами. У нас есть несколько вариантов для усиления.

Главный тренер «Монтеррея» Мартин Демичелис полагает, что Рамос мог бы усилить его команду.

Надеюсь, это случится. Это стало бы честью для Лиги MX, для «Монтеррея». Надеюсь, трансфер состоится. Мне бы очень хотелось, чтобы к нам присоединился футболист с такой карьерой, характером и статусом, как у Серхио. Клуб усердно работает, чтобы подписать еще одного игрока.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:18
Бедолага... пенсионер всё никак не приткнётся...
adekvat
adekvat
сегодня в 17:05
К саудитам надо рвать, бабло с них рвать.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:00
Не думаю что Рамос туда подастся...
pdb7pcvhb4z8
pdb7pcvhb4z8
сегодня в 16:42
Стоит пожелать ему удачи в чемпионате Мексики.
sc445gguycwf
sc445gguycwf
сегодня в 16:37
Неужели настолько болен футболом, что никак на пенсию не уйдет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:21
Серега все никак не угомонится!
Гость
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