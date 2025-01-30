Серхио Рамос может продолжить карьеру в Мексике

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сегодня, 16:16

Бывший защитник «Реала» имеет шансы продолжить карьеру в «Монтеррее». Президент клуба Антонио Норьега дал комментарий по теме.

Он есть в нашем списке и является реальным вариантом наряду с другими футболистами. Да, [переговоры ведутся], как и с другими кандидатами. У нас есть несколько вариантов для усиления.

Главный тренер «Монтеррея» полагает, что Рамос мог бы усилить его команду.