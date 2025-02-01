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Рэшфорд перейдёт в «Астон Виллу» на правах аренды

вчера, 16:44

Переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в «Астон Виллу» находятся на завершающей стадии.

Срок аренды продлится до июня, а зарплату игроку будет выплачивать «Астон Вилла». Сейчас идут переговоры об опции выкупа.

Рэшфорд уже говорил с главным тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери и знает о желании клуба заполучить его.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:53
ну, наконец-то избавились и деньги сохранили, а там, глядишь, Вилла и купит к лету, может, кредит возьмет на это приобретение со скидкой.
shur
shur ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:56
...тем всё это и обиднее вдвойне! Иногда от какой то беспомощности
начинаешь скрываться за юмором и шутками! На самом деле впервые увидев Маркуса, я подумал вот она мессия, хр-н в нос!
112910415
112910415
вчера в 19:46
ну ... от него всё зависит !
Baggio R.
Baggio R. ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:37, ред.
А что толку говорить о Барселоне, если она не может себе позволить подписать Рэшфорда? Там не он испугался, а его вписать в зарплатную ведомость не смогли.
DXTK
DXTK ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:33
Когда то МЮ покупал у виллы лидеров......Дуайт Йорка, Эщли Янга борясь за титулы......а теперь сами стали донорами для середняков лиги......классно воспитанник из МЮ переходит в Виллу............не удивительно что дьяволы титул не могут выиграть..........
DXTK
DXTK ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:28
рано Решу туда ехать.....им еще и Барселона говорят интересовалась.....просто малыш испугался далеко ехать из англии и решил перебраться по ближе в виллу, которая также все еще играет в ЛЧ......... и сразу в 1/8

Да и Вилле ему проще будет чемпионат знает, все же к Ла Лиге надо адаптироваться и конкуренцию Реш не потянет, особенно с его нынешней формой ни против Ямаля, ни против Рафиньи, да тем более вряд ли и старикана Леву усадит ..........

PS С Барсой он мог бороться за трофеи, с Виллой вряд ли на это может рассчитывать, хотя может львы и дальше каталонцев пройдут в ЛЧ.....кто знает....... все же Эмери толковый тренер если он с подводниками до полуфинала дошел.
dvm4xx9ufgm8
dvm4xx9ufgm8
вчера в 18:07
Наконец то он нашёл себе пристанище
shur
shur
вчера в 17:27
...вот это поворот, а Я послежу за парнем пару игр....!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:17
Надеюсь, Эмери знает, что делает... В Астон Вилле Рэшфорду будет полегче играть - давление меньше плюс доверие тренера... Хотя, как мне кажется, лучше бы он переехал на Аравийский полуостров - в той же Саудовской Аравии футбол сейчас на уровне и платят там больше, чем в Европе... Нормальный вариант продолжения карьеры.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:45
Шанс реанимировать карьеру, если не получится, то останется только в саудитию идти летом
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