Рэшфорд перейдёт в «Астон Виллу» на правах аренды

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вчера, 16:44

Переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу» находятся на завершающей стадии.

Срок аренды продлится до июня, а зарплату игроку будет выплачивать «Астон Вилла». Сейчас идут переговоры об опции выкупа.

Рэшфорд уже говорил с главным тренером «Астон Виллы» и знает о желании клуба заполучить его.