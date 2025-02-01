Рэшфорд перейдёт в «Астон Виллу» на правах аренды

Переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в «Астон Виллу» находятся на завершающей стадии.
Срок аренды продлится до июня, а зарплату игроку будет выплачивать «Астон Вилла». Сейчас идут переговоры об опции выкупа.
Рэшфорд уже говорил с главным тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери и знает о желании клуба заполучить его.
Да и Вилле ему проще будет чемпионат знает, все же к Ла Лиге надо адаптироваться и конкуренцию Реш не потянет, особенно с его нынешней формой ни против Ямаля, ни против Рафиньи, да тем более вряд ли и старикана Леву усадит ..........
PS С Барсой он мог бороться за трофеи, с Виллой вряд ли на это может рассчитывать, хотя может львы и дальше каталонцев пройдут в ЛЧ.....кто знает....... все же Эмери толковый тренер если он с подводниками до полуфинала дошел.
Да и Вилле ему проще будет чемпионат знает, все же к Ла Лиге надо адаптироваться и конкуренцию Реш не потянет, особенно с его нынешней формой ни против Ямаля, ни против Рафиньи, да тем более вряд ли и старикана Леву усадит ..........
PS С Барсой он мог бороться за трофеи, с Виллой вряд ли на это может рассчитывать, хотя может львы и дальше каталонцев пройдут в ЛЧ.....кто знает....... все же Эмери толковый тренер если он с подводниками до полуфинала дошел.