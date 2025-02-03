Стал известен характер травмы Рюдигера

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вчера, 15:55

У защитника «Реала» диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Игрок получил повреждение в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом». Он был вынужден покинуть поле на 15-й минуте, его заменил .