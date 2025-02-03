Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2024/2025

Стал известен характер травмы Рюдигера

вчера, 15:55
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

У защитника «Реала» Антонио Рюдигера диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Игрок получил повреждение в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом». Он был вынужден покинуть поле на 15-й минуте, его заменил Рауль Асенсио.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноГави получил травму головы в матче с «Алавесом»
Вчера, 12:26
ОфициальноПАОК сообщил о травме Чалова
02 февраля
ОфициальноПолузащитник ПСЖ Заир-Эмери пропустит три недели из-за травмы
30 января
Лукман выбыл на три недели из‑за повреждения
28 января
ОфициальноИгрок «Барсы» Кристенсен, пропустивший более 4 месяцев, снова травмировался
28 января
Педри вернулся к тренировкам с «Барселоной» после кишечной инфекции
27 января
Сортировать
Все комментарии
Guankin
Guankin
сегодня в 14:23
В СМИ прошла информация, что Рюдигер не восстановится даже к ответке с Ман Сити. В основе выйдут Тчуамени и Алаба. Как Реал будет играть на таком уровне без защиты даже представить страшно. С Атлетами дай бог на ничейку отбиться, а дальше будем посмотреть.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:29
Дай АЛЛАХ, чтоб он побыстрее выздоровел!!!
протон
протон
вчера в 19:41
Он второй сезон по факту играет без замен и отдыха
На нем можно сказать вся защита держится
Пока Алаба и Милитао стригут деньги и отдыхают
А дед еще и усложняет ему задачи
Ставит ему в помощь Чуамени
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:23
Да то Бог, чтобы обошлось в ближайшее время.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:24
Все случилось на ровном месте...
9bvf28z93ex7
9bvf28z93ex7
вчера в 16:03
Не задался вчера вечер у Реала
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 