Стал известен характер травмы Рюдигера

У защитника «Реала» Антонио Рюдигера диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.
Игрок получил повреждение в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом». Он был вынужден покинуть поле на 15-й минуте, его заменил Рауль Асенсио.
У защитника «Реала» Антонио Рюдигера диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.
Игрок получил повреждение в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом». Он был вынужден покинуть поле на 15-й минуте, его заменил Рауль Асенсио.
На нем можно сказать вся защита держится
Пока Алаба и Милитао стригут деньги и отдыхают
А дед еще и усложняет ему задачи
Ставит ему в помощь Чуамени
На нем можно сказать вся защита держится
Пока Алаба и Милитао стригут деньги и отдыхают
А дед еще и усложняет ему задачи
Ставит ему в помощь Чуамени