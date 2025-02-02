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ПАОК сообщил о травме Чалова

сегодня, 01:02

Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов получил травму.

Российский футболист почувствовал недомогание после матча Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» в Испании. 1 февраля ему сделали МРТ, которая показала ушиб бицепса бедра. Срок отсутствия оценивается в 10-15 дней.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 09:25
"...не знаю, большая ли это потеря для клуба..."

32 матча на топе атаки и всего 4 шарика — ответ очевиден ))
nrmywrjey2g5
nrmywrjey2g5
сегодня в 08:56
Фёдору желаю скорейшего выздоровления !
avz6e9b5wz74
avz6e9b5wz74
сегодня в 08:23
Мелкое повреждение - обычное дело в спорте. Ничего страшного.
Датак
Датак
сегодня в 07:29
Федя пока только разочаровывает.
Так рвался в Европу,чтобы показывать такие результаты..?такими темпами этот сезон может быть единственным в паоке
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:15
Фёдор не Арсен Надеюсь долго на больничном не будет
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:49
Не знаю, большая ли это потеря для клуба, но Федору желаю скорейшего выздоровления!!!
drug01
drug01
сегодня в 03:29
Это очень печально! Федор держись!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:19
Феде травмироваться нельзя, нужно играть... Здоровья!
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