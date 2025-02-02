ПАОК сообщил о травме Чалова

Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов получил травму.
Российский футболист почувствовал недомогание после матча Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» в Испании. 1 февраля ему сделали МРТ, которая показала ушиб бицепса бедра. Срок отсутствия оценивается в 10-15 дней.
32 матча на топе атаки и всего 4 шарика — ответ очевиден ))
32 матча на топе атаки и всего 4 шарика — ответ очевиден ))
Так рвался в Европу,чтобы показывать такие результаты..?такими темпами этот сезон может быть единственным в паоке
Так рвался в Европу,чтобы показывать такие результаты..?такими темпами этот сезон может быть единственным в паоке