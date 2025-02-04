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«Ман Сити» потратил на трансферы в январе больше, чем все клубы АПЛ вместе

вчера, 19:27

«Манчестер Сити» провёл серьёзную трансферную кампанию в январе.

«Горожане» потратили на трансферы в это окно 216 млн евро. Остальные 19 команд АПЛ вместе взятые потратили 213 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:05
суетливые движения не сильно впечатляют ...
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:24
Тратят больше всех а толку нет!! Пора при задуматся а может стоит лучше деньги на нового тренера потратить?? 🤔
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:29
Красиво жить не запретишь...
Вещий
Вещий
вчера в 20:17
Тут как бы в шипе следующий сезон не играть .... тогда деньги на ветер.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:38
Ну, Мармуш и Хусанов - однозначно, стоящие кадры! Стоило забрать тупо для того, шоб понять, что с ними делать дальше, только с Челси не забыть посоветоваться!...) К остальным трансферам есть претензия на шопоголизм
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:32
Сомневаюсь, что из этого что-то получится. Мне кажется, этот сезон уже провален - нужно просто готовиться к следующему. Есть сомнения в правильности решения хозяев Манчестер Сити оставить Гвардиолу на посту главного тренера клуба.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 19:30
У горожан и проблем намного больше, чем у остальных команд премьер лиги))
Бессменный чемпион сильнейшей лиги не может так играть, трансферы были необходимы. Я желаю новичкам удачи и быстрой адаптации
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:30
Жаль, что набрали непонятно кого.....
А так много Сити давно не тратился
Гость
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