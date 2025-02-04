«Ман Сити» потратил на трансферы в январе больше, чем все клубы АПЛ вместе

«Манчестер Сити» провёл серьёзную трансферную кампанию в январе.
«Горожане» потратили на трансферы в это окно 216 млн евро. Остальные 19 команд АПЛ вместе взятые потратили 213 млн евро.
«Манчестер Сити» провёл серьёзную трансферную кампанию в январе.
«Горожане» потратили на трансферы в это окно 216 млн евро. Остальные 19 команд АПЛ вместе взятые потратили 213 млн евро.
Бессменный чемпион сильнейшей лиги не может так играть, трансферы были необходимы. Я желаю новичкам удачи и быстрой адаптации
Бессменный чемпион сильнейшей лиги не может так играть, трансферы были необходимы. Я желаю новичкам удачи и быстрой адаптации