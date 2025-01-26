В «Херенвене» высказались о ситуации с оплатой долга ЦСКА за Эджуке

Директор по коммуникациям нидерландского «Херенвена» Марко Хершоп рассказал источнику о ситуации с оплатой долга московского ЦСКА за переход нигерийского вингера .

Наш директор сообщил, что всё идёт хорошо. Мы ждём оплаты на счёт клуба. Надеемся прояснить этот вопрос, когда всё будет готово, но сейчас это всё, что я могу вам сказать.