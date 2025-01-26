В «Херенвене» высказались о ситуации с оплатой долга ЦСКА за Эджуке

Директор по коммуникациям нидерландского «Херенвена» Марко Хершоп рассказал источнику о ситуации с оплатой долга московского ЦСКА за переход нигерийского вингера Чидеры Эджуке.
Наш директор сообщил, что всё идёт хорошо. Мы ждём оплаты на счёт клуба. Надеемся прояснить этот вопрос, когда всё будет готово, но сейчас это всё, что я могу вам сказать.
Ранее стало известно, что бывший форвард «армейцев» Виктор Давила, сейчас выступающий за мексиканскую «Америку», оплатил долг ЦСКА за Эджуке.
За ОЛЛС уже кто то оплачивает долги?
За ОЛЛС уже кто то оплачивает долги?