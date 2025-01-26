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В «Херенвене» высказались о ситуации с оплатой долга ЦСКА за Эджуке

вчера, 19:35

Директор по коммуникациям нидерландского «Херенвена» Марко Хершоп рассказал источнику о ситуации с оплатой долга московского ЦСКА за переход нигерийского вингера Чидеры Эджуке.

Наш директор сообщил, что всё идёт хорошо. Мы ждём оплаты на счёт клуба. Надеемся прояснить этот вопрос, когда всё будет готово, но сейчас это всё, что я могу вам сказать.

Ранее стало известно, что бывший форвард «армейцев» Виктор Давила, сейчас выступающий за мексиканскую «Америку», оплатил долг ЦСКА за Эджуке.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:11
С твоего позволения поясню. Из-за санкций. наложенных на ВЭБ РФ, все счета заблокированы и перевод денег ни туда ( за Эджуке), ни оттуда ( За Влашича из Вэст Хэма) невозможен. В ЦСКА нашли выход. Отпустили Давилу В Мексику, не взяв за это деньги. И теперь Давила отдает долг Херенвену вместо ЦСКА в счет этой суммы. Другого выхода не было. А с Вэст Хэма почти 20 млн уже 2 года получить не удается. ВФИФА двойные стандарты. Одним можно не платить за трансферы, а на других бан накладывают. Надеюсь теперь понятно*
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:41
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