«Алания» сократит зарплатную ведомость в пять раз

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сегодня, 15:35

Владикавказская «Алания» активно готовится к возобновлению сезона в Первой лиге, сосредоточившись на оптимизации бюджета.

Руководство клуба полностью рассчиталось с футболистами за 2024 год, но планирует значительно сократить расходы на содержание команды.

По информации источника, знакомого с ситуацией, клуб намерен уменьшить зарплатный фонд в пять раз — с 15 млн рублей в месяц до 3 млн.

В рамках этой стратегии «Алания» планирует расстаться с наиболее высокооплачиваемыми игроками, что позволит заработать на их трансферах.