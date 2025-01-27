«Алания» сократит зарплатную ведомость в пять раз

Владикавказская «Алания» активно готовится к возобновлению сезона в Первой лиге, сосредоточившись на оптимизации бюджета.
Руководство клуба полностью рассчиталось с футболистами за 2024 год, но планирует значительно сократить расходы на содержание команды.
По информации источника, знакомого с ситуацией, клуб намерен уменьшить зарплатный фонд в пять раз — с 15 млн рублей в месяц до 3 млн.
В рамках этой стратегии «Алания» планирует расстаться с наиболее высокооплачиваемыми игроками, что позволит заработать на их трансферах.
Дружище, сочувствую тебе- всей душой... Помню Великолепную Аланию-95, но не понимаю, что происходит сейчас.(((
Дружище, сочувствую тебе- всей душой... Помню Великолепную Аланию-95, но не понимаю, что происходит сейчас.(((