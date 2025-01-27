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ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Алания» сократит зарплатную ведомость в пять раз

сегодня, 15:35

Владикавказская «Алания» активно готовится к возобновлению сезона в Первой лиге, сосредоточившись на оптимизации бюджета.

Руководство клуба полностью рассчиталось с футболистами за 2024 год, но планирует значительно сократить расходы на содержание команды.

По информации источника, знакомого с ситуацией, клуб намерен уменьшить зарплатный фонд в пять раз — с 15 млн рублей в месяц до 3 млн.

В рамках этой стратегии «Алания» планирует расстаться с наиболее высокооплачиваемыми игроками, что позволит заработать на их трансферах.

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Алания
Источник: championat.com
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Все комментарии
qp7u796edten
qp7u796edten
сегодня в 18:17
Похоже, Алании скоро не будет.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:52
Привет дружище . Частники диктуют условия по своему карману . Это же не народное добро Газпрома, Лукойла , ВТБ и т.д . беречь ☝️😉
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:02
Привет, Игорь!!!
Дружище, сочувствую тебе- всей душой... Помню Великолепную Аланию-95, но не понимаю, что происходит сейчас.(((
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:57
Да , это вам не за Зенит играть , где за народное достояние думают ☝️😜
q97gaz82dnum
q97gaz82dnum
сегодня в 16:03
Вряд ли эта мера будет способствовать повышению класса Алании.
Capral
Capral
сегодня в 15:43
Если я правильно понял- будут играть за тарелку супа, которую, тоже еще надо заслужить...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:39
Готовят бюджет "Алании" на 2-ю лигу?
Гость
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