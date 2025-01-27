ЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке

ЦСКА полностью рассчитался перед «Херенвеном» за трансфер ныне нападающего «Севильи» . Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Команда «Херенвен» получила последнюю часть оплаты за трансфер Чидеры Эджуке. Эджуке был продан московскому ЦСКА в 2020 году. Оставшаяся сумма была переведена через бывшего игрока ЦСКА Виктора Давилу, который, в свою очередь, остался должен ЦСКА .

ЦСКА было разрешено выплатить трансферную сумму, о которой он договорился с «Херенвеном» четыре года назад, в рассрочку. Из-за военного конфликта между Россией и Украиной и пакета санкций «Херенвен» был вынужден ждать последнего платежа. Клуб обратился в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) и получил положительное решение. Однако решение о выплате так и не было найдено.