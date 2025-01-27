ЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке

ЦСКА полностью рассчитался перед «Херенвеном» за трансфер ныне нападающего «Севильи» Чидеры Эджуке. Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.
Команда «Херенвен» получила последнюю часть оплаты за трансфер Чидеры Эджуке. Эджуке был продан московскому ЦСКА в 2020 году. Оставшаяся сумма была переведена через бывшего игрока ЦСКА Виктора Давилу, который, в свою очередь, остался должен ЦСКА.
ЦСКА было разрешено выплатить трансферную сумму, о которой он договорился с «Херенвеном» четыре года назад, в рассрочку. Из-за военного конфликта между Россией и Украиной и пакета санкций «Херенвен» был вынужден ждать последнего платежа. Клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) и получил положительное решение. Однако решение о выплате так и не было найдено.
Всё изменилось, когда из ЦСКА пришло сообщение, что российский клуб всё ещё имеет задолженность по выплатам от Давилы. Давила выступал за ЦСКА в сезоне 2023/2024, а через год перешёл в мексиканский клуб «Америка» за миллион долларов. Теперь Давила перевёл часть суммы, которую он задолжал ЦСКА, в «Херенвен», чтобы косвенно выполнить свои обязательства перед ЦСКА. «Херенвен» получил на это разрешение Министерства финансов Нидерландов.
Ранее ФИФА наложил на ЦСКА трансферный бан из-за задолженности перед «Херенвеном».