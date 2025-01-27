Федорищев пообещал, что «Крылья Советов» отдадут долг в 897 млн в этом году

1737963310

сегодня, 10:35

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о намерениях властей региона помочь футбольному клубу «Крылья Советов» погасить долг перед компанией «РТ-Капитал».

По словам Федорищева, клуб планирует вернуть задолженность в размере 897,6 млн рублей до конца текущего года.

Напомним, что «РТ-Капитал» подал в суд иск против «Крыльев Советов» из-за невыполнения обязательств по долгу, взятому для финансовой поддержки клуба с 2016 года.

Губернатор отметил, что клуб готов вернуть заём полностью, исходя из своих финансовых возможностей, и выразил недоумение по поводу необходимости судебного разбирательства.