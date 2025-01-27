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Федорищев пообещал, что «Крылья Советов» отдадут долг в 897 млн в этом году

сегодня, 10:35

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о намерениях властей региона помочь футбольному клубу «Крылья Советов» погасить долг перед компанией «РТ-Капитал».

По словам Федорищева, клуб планирует вернуть задолженность в размере 897,6 млн рублей до конца текущего года.

Напомним, что «РТ-Капитал» подал в суд иск против «Крыльев Советов» из-за невыполнения обязательств по долгу, взятому для финансовой поддержки клуба с 2016 года.

Губернатор отметил, что клуб готов вернуть заём полностью, исходя из своих финансовых возможностей, и выразил недоумение по поводу необходимости судебного разбирательства.

Если такой заём есть, мы отдадим его полностью. Причем, исходя из финансовых возможностей клуба, постараемся сделать это в этом году.

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Все комментарии
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сегодня в 11:33
Зачем отдавать долг? Банкротить клуб и создавать новый.
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сегодня в 11:11
Это отличная новость для болельщиков "Крыльев Советов"! Долг клуба перед "РТ-Капитал" действительно был серьезной проблемой, но если губернатор Самарской области поддерживает решение этого вопроса, то можно надеяться на благополучное разрешение ситуации. Важно, чтобы клуб смог рассчитаться с долгами без ущерба для своей спортивной деятельности. Это поможет команде сосредоточиться на игре и достижении новых успехов. Надеюсь, что все пройдет гладко, и уже скоро болельщики смогут радоваться не только победам на поле, но и стабильности финансового положения их любимого клуба!
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