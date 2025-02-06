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Иван Игнатьев перешёл в алжирский клуб

вчера, 17:17

Алжирский клуб «ЖС Кабилия» объявил о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева из армянского «Урарту».

В составе команды из Еревана, в которую футболист перешёл летом 2024 года, он провёл в текущем сезоне 19 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.

«ЖС Кабилия» после 15 матчей занимает 4-е место в чемпионате страны, имея в активе 25 очков.

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Все комментарии
xajaks
xajaks ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 22:48
Тренер у них Циннбауэр, в Локо вместе были
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:43
В Алжире теплее, комфортнее, наверно хочет как Кокорин кайфовать)) У этой ЖС Кабилии всего 3 очка разницы от первого места. В армении он хоть и лучший в команде, но турнирное положение у них хуже. За титулом поехал, не иначе)
протон
протон
вчера в 22:02
Продажа этого бревна Рубину - это лучший трансфер Краснодара за все время, даже с учетом Сафонова
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:59
Зато теперь в мусульманской стране, где алкоголь запрещен официально. А если еще и обрезание сделает и станет правоверным, вообще красота будет. Все что ни делается - все к лучшему. Не сдается парень!
memphis
memphis
вчера в 19:10
Скиталец, а мог быть звездой
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:44
Странная у него карьера
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:43
Теперь он - "Иван Алжирский"...)
valt134
valt134
вчера в 18:43
Всё ниже и ниже… А когда-то я видел в нем Герда Мюллера.
upj9unwqy7up
upj9unwqy7up
вчера в 18:19
Загульному Ваньке уже не до жиру - не погнали бы хоть с Алжиру!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:18, ред.
Бедный Ваня...с дурной головой ногам покоя нет...А ведь талантливый парень был
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:03, ред.
Следующий переход:
"Российско-армянский нападающий Иван Игнатьев из алжирской "ЖС Кабилия"...."
shur
shur
вчера в 17:57
...Хорен Оганесян позвонил Зидану, Бро присмотри за пареньком...!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:52
Вот Ванька чёс устроил по всему миру... Как о нём в Алжире то прознали?
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:52
В Урарту был лучший бомбардир...
Перешёл в алжирскую команду...
У каждого своя судьба...
Ничего против Ивана Игнатьева, как русского футболиста, не имею.
Пусть живёт так, как подсказывает желание и стремления.
Если найдёт себя в Алжире, значит, судьба...
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:43
Игорь приветствую! Чуть поправлю! Пошел по рукам))) Ну ты понял!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:29
Вот это богатая карьера))) Миклухо-Маклая в футболе
drug01
drug01
вчера в 17:29
Надо пробовать играть в разных странах!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:27
Пошёл в народ ☝️😜
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:20
Вместе со своим агентишкой пытались выдоить деньги из Краснодара, и куда его это привело? В Алжир. Одним словом днище.
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