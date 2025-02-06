Иван Игнатьев перешёл в алжирский клуб

Алжирский клуб «ЖС Кабилия» объявил о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева из армянского «Урарту».
В составе команды из Еревана, в которую футболист перешёл летом 2024 года, он провёл в текущем сезоне 19 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.
«ЖС Кабилия» после 15 матчей занимает 4-е место в чемпионате страны, имея в активе 25 очков.
Перешёл в алжирскую команду...
У каждого своя судьба...
Ничего против Ивана Игнатьева, как русского футболиста, не имею.
Пусть живёт так, как подсказывает желание и стремления.
Если найдёт себя в Алжире, значит, судьба...
Перешёл в алжирскую команду...
У каждого своя судьба...
Ничего против Ивана Игнатьева, как русского футболиста, не имею.
Пусть живёт так, как подсказывает желание и стремления.
Если найдёт себя в Алжире, значит, судьба...
"Российско-армянский нападающий Иван Игнатьев из алжирской "ЖС Кабилия"...."
"Российско-армянский нападающий Иван Игнатьев из алжирской "ЖС Кабилия"...."