Иван Игнатьев перешёл в алжирский клуб

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вчера, 17:17

Алжирский клуб «ЖС Кабилия» объявил о переходе российского нападающего из армянского «Урарту».

В составе команды из Еревана, в которую футболист перешёл летом 2024 года, он провёл в текущем сезоне 19 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.

«ЖС Кабилия» после 15 матчей занимает 4-е место в чемпионате страны, имея в активе 25 очков.