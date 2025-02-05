Трансферная загадка трёх упрямцев. Фанатов «Арсенала» и Артету обвели вокруг пальца

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сегодня, 13:53

Остались зимой без трансферов.

Тренер Артета жалуется и бездействует

Микель недоволен результатами летней трансферной кампании. Клуб продал вратаря Рамсдейла, хавбека Смит-Роу и форварда Нкетиа. Всех списал тренер. Также Артета одобрил аренду Стерлинга из «Челси», но опытный вингер не заиграл. Не менял облик команды, даже когда не мешали травмы. «Арсенал» выкупил Райю и взял в аренду резервного вратаря Нето. Дополнительно подписали хавбека Мерино и универсального бека Калафьори.

Артета мечтал получить футболистов, способных изменить команду. А пришлось вспоминать старые методы. В основе «Арсенала» слева играет не Калафьори, а 18-летний Льюис-Скелли. Забил дебютный гол в АПЛ в ворота «Манчестер Сити». Разнесли команду Гвардиолу, празднуют разгромную победу. А опытные фанаты «Арсенала» подчеркивают, что эйфория опасна. Раз летние трансферы не оказали ключевого влияния, нужны были крутые подписания зимой.

«Арсенал» остался без покупок. Пока «Манчестер Сити» добавил форварда Мармуша, опорника Нико и защитников Хусанова и Рейса, команда Артеты бездействовала. Тренер пожаловался на отсутствие трансферов. Испанец прав. Усталость и травмы влияют на состояние «Арсенала». Ситуация не настолько печальная, как у «Тоттенхэма». Но у «канониров» в лазарете крайние защитники Уайт и Томиясу, нападающий Жезус и лидер команды, вингер Сака.

Без Букайо сложно. «Арсенал» менял позиции привычных игроков атаки. Но Троссард и Мартинелли слева и справа Анри и Пиреса. А полузащитник Хаверц не второй Бергкамп. Целью «Арсенала» является первое за 21 год чемпионство. «Ливерпуль» пока готов лучше. У Слота на четыре очка больше и матч в запасе. Вечером у Артеты ответный полуфинал Кубка Лиги против «Ньюкасла». Дома проиграли 0:2, хотя использовали основу, где нет джокеров.

Директор Гаспар уволен посреди сезона

Редко спортивные директора, которые являются правой рукой тренера, покидают большие проекты. Бразильца Эду Гаспара пытались выставить жадным. Греческий миллиардер Маринакис, владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест», якобы пообещал менеджеру роль главного в своих футбольных проектах. На данный момент Гаспар без работы. В «Арсенале» выстрелили клубу в ногу, когда накануне трансферной зимы убрали Эду.

Артета хорохорился. Уверял, что справится временный спортивный директор Джейсон Айто. Результат – ни одного трансфера. Айто всего 39 лет, недавно работал главным скаутом «канониров» и является помощником Артеты. Джейсона не знают в футбольном мире. Когда переговоры вел Эду, то продавцы признавали в нём соавтора «Арсенала». Хотя и у Гаспара в начале карьеры были серьезные проколы, вроде Пепе из «Лилля» за 80 млн евро.

Фанаты «Арсенала» тогда нарекли Эду «врагом номер один». Бразилец давно отвечал за трансферы первой команды. При нём «Арсенал» подписал Салиба, Мартинелли, Габриэла, Эдегора, Партея, Уайта, Жоржиньо, Троссарда, Зинченко, Тимбера, Жезуса и Райса. Эду и Артета сформировали новую основу «канониров». Его отставку не объяснили. Дежурные фразы про «трудное решение» и «новый вызов» никогда не вызывают доверия.

Похоже, Эду конфликтовал с владельцем «Арсенала» Кронке. Скорее всего, Гаспар просил деньги на чемпионские трансферы. Вместо них разрешили потратить миллионы, заработанные на свежих продажах. Кроме Кронке, проблемой стал обидчивый Артета. Футболисты иногда оказываются в запасе, сказав во время интервью фразу, которая не понравилась тренеру. Испанец ощутил себя боссом, хотя Эду в иерархии был его начальником.

Кронке зажал денег на крутых новичков

Владелец «Арсенала» не заработал свои 17 миллиардов долларов тяжким трудом. Не создал ни один бизнес сам. Кронке женился на Анне Волтон, наследнице империи супермаркетов из США . Босс «канониров» старик, который не разбирается в футболе. Для него «Арсенал» источник связей. Стыдно представляться мужем наследницы миллиардера. Приятнее говорить, что владеешь большим клубом в АПЛ . «Арсенал» популярен в США . По опросам это любимый клуб в большинстве штатов.

Кронке важна лишь прибыль «Арсенала». Если для этого не нужно выигрывать трофеи, то Стэна всё устраивает. «Арсенал» радуется разгрому «Манчестер Сити», но Артета снова рискует завершить сезон без единого трофея. Из Кубка Англии «канониры» вылетели в серии пенальти с «худшей командой в истории МЮ » по версии Аморима. В Кубке Лиги надо на выезде отыграть два мяча у крепких «сорок». Даже если получится, то в финале ждёт «Ливерпуль» или «Тоттенхэм», сложный соперник.

В Лиге чемпионов «Арсеналу» непросто зайти в финал. Первым соперником может быть «Ювентус» или «Милан». Дальше или один из четверки с Гвардиолой, Анчелотти, Алонсо и Симеоне, или «Бавария», что для «Арсенала» плохой знак в еврокубках. В апреле вылетели от немцев из Лиги чемпионов. И за год команда с Кейном не стала слабее. А вот коллектив Артеты подрастерял прыть. Даже герои прошлого сезона Сака, Райс и Эдегор выпадали из игры по разным причинам. «Арсенал» не впечатляет.

Хаверц по-прежнему неоднозначен в роли центрального форварда. Тимбер и Льюис-Скелли неважно защищаются. Салиба не прогрессирует так, как раньше. Оборона держится на успехах бразильца Габриэла. В центре поля помогает Партей. Даже Эдегор в новом сезоне играет без былой легкости. На капитана повлияли травмы. Без Сака стало сложнее забивать с игры. «Арсенал» сильная команда без вдохновения и свежих тренерских идей. А крутые новички, вроде Дьёкереша и Субименди, не пришли.