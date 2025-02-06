В «Челси» избавились от балласта. Мареска больше не будет издеваться над нелепыми ставками Боэли

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вчера, 16:32

Совершили серию заметных аренд.

Футболисты вымолили право на уход

Прошлым летом совладелец «Челси» Боэли отказался отпускать футболистов, которых Мареска определил в условный «состав Б» для кубковых поединков. Футбольных или экономических причин для такого отказа не было. В лондонском клубе с логикой дружат не все. О хаотичности собранного состава, даже если говорим об основе, прекрасно говорит статистика. Коул Палмер за последние два месяца создал рекордное количество моментов не только в АПЛ , а среди всех футболистов топовых лиг. Придумал 32 шанса.

У англичанина нет ни одной голевой передачи. У Марески до сих пор неправильно подобраны крайние форварды и центральный нападающий «Челси». А когда говорим о футболистах глубокого резерва и кубковых избиений в Лиге конференций, то двух мнений быть не может. Тодду Боэли стоило признать свою ошибку, ведь потерял большие деньги, свои и других инвесторов. Об американце хорошо говорит свежая информация. Один из его сайтов занимается перепродажей билетов на поединки «Челси».

Пропуска на матчи продаются богачам с дикой наценкой. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, у Боэли есть возможность манипулировать процедурой продаж. Владелец клуба обделяет настоящих фанатов «Челси». Его дружки миллионеры и миллиардеры получают возможность проскочить на стадион вне очереди по блату. Не удивляет, что подобный человек нахватал в команду случайный набор футболистов, ведь не доверял селекцию профессионалам. Чех и Грановская очень рады, что давно покинули «Челси».

А теперь рады футболисты, которые вымолили аренды и трансферы зимой. Португалец Жоау Феликс, обогативший агента Мендеша на трансферах, забивает за «Милан». Главный вопрос к Боэли, зачем вообще выкупили нестабильного игрока у «Атлетико» за 52 млн евро? Ошибка сделана, теперь португальский тренер Консейсау попробует заставить Жоау сыграть в нормальный футбол. Также получил шанс в новом составе Дисаси. Центральный защитник не входил в планы Марески. Акселя отдали в аренду в «Астон Виллу».

Молодой хавбек Чуквуэмека попробует раскрыть потенциал в аренде в «Боруссии». В Дортмунде умеют работать с англичанами. Опытный левый защитник Бен Чилуэлл оказался в «Кристал Пэлас». Видать, семья не хотела переезжать. Поэтому выбрали «орлов», чтобы остаться в Лондоне. А вот Чезаре Казадеи вернулся на родину. Итальянец подписал контракт с «Торино», «Челси» выторговал 13 млн евро. Португальский хавбек Вейга ушел в «Ювентус» лишь в аренду. Молодого футболиста решили оставить на контракте.

Не удалось освободить француза Нкунку

Мареска признал, что был несправедлив к опытному атакующему полузащитнику. Нкунку обижался, что его вместе с Мудриком и компанией отправили в команду «штрафников». Михаил тоже должен был уйти в аренду, возможно даже в «Арсенал». А затем в крови украинского хавбека нашли бесполезный для футбола запрещенный препарат. Пока идет разбирательство, Мудрик отстранен от футбола. Вингер не смог сменить команду зимой. А Нкунку начали подпускать к поединкам, но вряд ли случится прорыв.

Кристофер не вписывается в схемы «Челси» Марески. В идеале должен играть на позиции Палмера, что исключено. Можно смело ругать агента футболиста. Предрек парня на ещё полгода мучений. Лучше бы Нкунку согласился на один из вариантов. Если его звали в «Баварию», ведь играл раньше за «Лейпциг», то стоило рискнуть. В Мюнхене вряд ли бы попал в основу, зато оказался в удобной для него лиге. В АПЛ у Нкунку не получается. Боэли отдал за футболиста 60 млн евро и выдал ему контракт до 2029 года.

Длительные соглашения – одна из причин, почему «Челси» пострадал. Футболисты сами против полноценных трансферов, ведь им выгодно иметь гарантии от лондонцев на много лет. Зачем Нкунку рисковать в «Манчестер Юнайтед», где нужно сражаться за место в основе, если можно просто поторчать ещё полгода в «Челси»? В Лондоне знает все ходы и выходы. Причем не стоит обвинять лишь Мареску или Боэли. Сами футболисты виноваты. Нкунку 27 лет, не мальчик. Понимал, в какой клуб и к кому конкретно переходит.

Даже странно, что у «Челси» нет на балласте нападающего Влаховича. Как раз всплыло видео, где серб снимает себе пять женщин понятной профессии и ведет по коридору отеля в номер. Вот что у них в головах? Идеальные условия для развития. Безумные зарплаты. Просто тренируйся, пинай мяч дважды в неделю на полных стадионах и радуйся жизни. Нет, нужно или связаться с запрещенными препаратами, или отвлекаться от футбола иначе. Уровень готовности многих футболистов «Челси» вызывал тревогу у наставника.

В заявке остаются игроки, которые не нужны «Челси». Мудрик, даже если адвокаты добьются его оправдания, должен искать себе другой клуб. Быть может, даже иную лигу. Бадьяшиль, Лавия и Нкунку вряд ли окажутся в твердой основе «Челси» через год. В заявке есть классные игроки, но их не подбирал грамотный спортивный директор. Американский миллиардер, который несколько лет назад не знал правила футбола, потратил колоссальные деньги, а клуб в итоге проиграл. Футболисты упали в цене и разбегаются.

Хорошо ещё, что летом отдали в аренду Стерлинга в «Арсенал». Для «Челси» это удачное расставание, Рахим в плохой форме. Также правильно опустили в «Наполи» Лукаку. У Конте бельгийский форвард забивает, а у Марески сидел бы в запасе. Зато из-за Боэли команда не сумела усилить проблемные позиции. Большие расходы блокируют покупки. В результате «Челси» не смог позволить себе трансфер Осимхена, хотя Виктор фанат «Челси». Теперь сидит в «Галатасарае» и летом может выбрать другой клуб.