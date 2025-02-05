1738788670

вчера, 23:51

Мончи развернулся в «Астон Вилле».

Испанский директор преобразил клуб из Бирмингема

Защитник «Зенита» Дркушич сказал, что его нынешний клуб уровня «Реала» и «Баварии». Именно поэтому Ванья отказал «Севилье». Оставляем без комментариев заявление, что «Зенит» равен «Реалу» по уровню, если речь не об уровне комфорта для игроков. А вот «Севилья» в упадке, не поспоришь. Ключевая перемена – ушел спортивный директор Мончи. Поссорился с руководством клуба, которому обеспечил прорыв и победы в еврокубках.

Рамон Родригес Вердехо в 31 год завершил футбольную карьеру, а через сезон стал спортивным директором родного клуба «Севильи». Семнадцать лет был главным, а потом ушел в «Рому». Работал в Италии недолго и вернулся. Чтобы снова уехать, на этот раз в команду АПЛ . В «Астон Вилле» испанец пока менее двух лет. Согласился, поскольку в Бирмингеме его ждал давний знакомый, бывший тренер «Севильи» Эмери. Толковый и битый Мистер.

Мончи понимал, что конкуренция сожрет «Астон Виллу», которая не могла десятилетиями тратить столько денег на новичков, как «Челси» и МЮ . Нужно было действовать резко и размашисто, как испанец любит. Через год после назначения Мончи его новая команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов. У «Астон Виллы» есть победа в Кубке чемпионов, но в новом турнире не играли. В результате Эмери обыграл «Баварию» и опередил грандов.

«Астон Вилла» финишировала на восьмой строчке. Избегут стыкового раунда, в котором «Реал» сразится с «Манчестер Сити». По сетке у тренера Эмери два пути на выбор. Окончательный вариант определят на жеребьевке. В первом случае в стартовом раунде плей-офф англичан ждёт победитель пары «Брюгге» и «Аталанты». Во втором «Спортинг» или «Боруссия» из Дортмунда. Соперники сложнее, чем кажутся, но «Астон Вилла» учится побеждать.

«Астон Вилла» не только покупает, но и зарабатывает

Понятно, что выровнять баланс помог грех, на который пошли форвард Дуран и клуб из Бирмингема. Молодой нападающий из АПЛ отправился в Саудовскую Аравию. Будет летать 500 километров на тренировки. Но даже без этой сделки «Астон Вилла» отличается от коллег. В этом сезоне на первом месте в мире по расходам находится «Брайтон», «чайки» отдали 280 млн евро. «Астон Вилла» с Мончи на шестой строчке, потратили 214 миллионов.

Кроме Дурана, отданного шейхам за 77 млн евро, англичане заработали 60 млн евро на уходе Диаби тоже в Саудовскую Аравию. Хитрый Мончи использует чит-коды, но его заставляют условия АПЛ . Грандам позволяли нарушать правила годами. И не всех судят, как «Манчестер Сити». «Астон Вилле» приходится отпускать ценных игроков, вроде Дугласа Луиса. Бразильский хавбек уехал в «Ювентус». На новом месте не закрепился, зато стоил 51.5 млн евро.

А ещё интереснее обстоят дела с покупками. Мончи отдал «Эвертону» 60 млн евро за опорника Онану. Молодой бельгиец с прекрасными данными. Много отдали за левого защитника Матсена. Также подписали вингера Малена из «Боруссии» Дортмунд. Дополнительно «Астон Вилла» вступила в немой сговор с другими клубами из Англии. Чтобы улучшить финансовые показатели, вместе придумали хитрую обходную схему, цепочку трансферов.

Сначала «Астон Вилла» подписала двух игроков чуть выше рыночной стоимости, а затем перепродала ещё дороже. Важно отметить, что это не чужие клубу футболисты. При этом формально действовали по закону. Просто платежи за трансферы разбивали таким образом, чтобы в отчетности для АПЛ получить правильные цифры. Избегают наказаний со снятием очков. В результате у «Астон Виллы» остались деньги на заметные трансферы и дорогие аренды.

Мончи доверяют, игроки МЮ и ПСЖ выбрали Бирмингем

За шесть миллионов евро в аренду пришел Дисаси, центральный защитник «Челси». Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед» не нуждается в представлениях. Как и бывший игрок «Реала», а теперь футболист ПСЖ Марко Асенсио. Унаи Эмери взял в аренду игроков, которым нужно перезапустить карьеру после непростых отрезков. У Рэшфорда спад по своей вине. Маркус загулял, а теперь приехал в Бирмингем с двойным подбородком и помятым лицом.

Асенсио в Париже не был в центре внимания. А зимний приезд Кварацхелии, один из самых заметных трансферов зимы, усложнил без того непростое попадание атакующего игрока в основу. Марко пришел от одного испанского тренера к другому. Теперь у Эмери роскошный двойной состав. В воротах у них двукратный лучший вратарь года в мире Эмилиано Мартинес, а страхует аргентинца опытный швед Ульсен. В атаке заправляет англичанин Уоткинс.

Рэшфорд попробует закрепиться слева, а Асенсио – опция справа. Рэмзи и Бэйли не радовали тренера результативностью, отсюда аренды звёзд. В центре поля есть Тилеманс и Онана, хотя известным игрокам навязали конкуренцию. В хорошей форме Камара, француз Бубакар жесткий и цепкий центральный хавбек. Также есть ветеран Баркли на подхвате. Ещё у «Астон Виллы» раскрывается умница Роджерс. Моргану всего 22 года, перспективный игрок.

«Астон Вилле» сложно будет войти в четверку в АПЛ и стать сенсацией сезона в Лиге чемпионов. Но они попробуют удивить. Если пройдут команды уровня «Аталанты» и «Боруссии» из Дортмунда, то есть финалистов еврокубков прошлого года, дальше могут нарваться на «Барселону» или «Ливерпуль». Впрочем, Эмери знает, как огорчать фаворитов в международных матчах. Благодаря тренеру и директору Мончи клуб ожил. Футболисты верят в проект.