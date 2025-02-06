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Дортмундская «Боруссия» прекратила сотрудничество с техническим директором

вчера, 18:42

Дортмундская «Боруссия» объявила об освобождении Свена Мислинтата от должности технического директора.

Специалист занимал этот пост с мая 2024 года.

В конце января команда назначила нового главного тренера.

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31 января
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:15
Я думаю не найдут, а если и найдут- не сообщат.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:06
Да....
Когда найдут мошенников напишешь, кто они по национальности....)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:28
Рассказывай, за одно повествование не накажут, а если и Алекс махнёт мечом правосудия - час отдохнёшь)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:22
Привет, Олег!!!
Ты недалек от истины. Если бы ты знал, какой со мной вчера случай приключился, не поверишь!!! Хотел бы рассказать, но это флуд, могут наказать. А история, скажу тебе- пренеприятнейшая, и сколько здоровья у меня забрала!!!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:18
Пока, ничего другого не читал и даже не интересовался. Просто, статья попалась на глаза, прочел и сразу вспомнил.))) Мне очень приятно, касаемо Магата, всегда его УВАЖАЛ!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:09
было интересно читать, что пишут немецкие издания.
Ф.Магат это глыба тренерской мысли.
хорошо. что клуб начал зачистку от случайных людей типа нури шахин.
возможно, Свен Мислинтат поддерживал Шахина.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:01
Небось потянул налево что рить))
Capral
Capral
вчера в 19:01
После назначения Ковача на должность ГТ Боруссии, я писал, что не понимаю, почему все забыли про Мудрого Ф.Магата, почему Ковач, а не он?
И вот, вчера, вышла статья о том, что Ф.Магат, также не останется без работы, а именно он, будет, если можно так сказать- негласным консультантом у Ковача. В статье пишется, что тренерские взгляды на футбол у Магата и у Ковача во многом похожи, и оба тренера придерживаются похожей футбольной доктрины.

Вот эта статья: "Felix Magath investiert wegen Nico Kovac in den BVB".
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