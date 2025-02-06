Дортмундская «Боруссия» прекратила сотрудничество с техническим директором

Дортмундская «Боруссия» объявила об освобождении Свена Мислинтата от должности технического директора.
Специалист занимал этот пост с мая 2024 года.
В конце января команда назначила нового главного тренера.
Дортмундская «Боруссия» объявила об освобождении Свена Мислинтата от должности технического директора.
Специалист занимал этот пост с мая 2024 года.
В конце января команда назначила нового главного тренера.
И вот, вчера, вышла статья о том, что Ф.Магат, также не останется без работы, а именно он, будет, если можно так сказать- негласным консультантом у Ковача. В статье пишется, что тренерские взгляды на футбол у Магата и у Ковача во многом похожи, и оба тренера придерживаются похожей футбольной доктрины.
Вот эта статья: "Felix Magath investiert wegen Nico Kovac in den BVB".
И вот, вчера, вышла статья о том, что Ф.Магат, также не останется без работы, а именно он, будет, если можно так сказать- негласным консультантом у Ковача. В статье пишется, что тренерские взгляды на футбол у Магата и у Ковача во многом похожи, и оба тренера придерживаются похожей футбольной доктрины.
Вот эта статья: "Felix Magath investiert wegen Nico Kovac in den BVB".
Ф.Магат это глыба тренерской мысли.
хорошо. что клуб начал зачистку от случайных людей типа нури шахин.
возможно, Свен Мислинтат поддерживал Шахина.
Ф.Магат это глыба тренерской мысли.
хорошо. что клуб начал зачистку от случайных людей типа нури шахин.
возможно, Свен Мислинтат поддерживал Шахина.