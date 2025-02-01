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«Лион» пригласил неоднозначного тренера, уволенного из «Милана». Неочевидное решение босса 7-кратных чемпионов Франции

вчера, 23:58
Фонсека возглавил Лион

Спровоцировал очередной конфликт с болельщиками.

Есть ли повод увольнять главного тренера, когда твоя команда занимает шестое место в чемпионате и отстает от первой тройки на четыре очка? Если речь не о «Реале», «Барселоне», ПСЖ или «Баварии», то вряд ли владелец клуба примет такое решение. Особенно если мы говорим о «Лионе», который испытывает серьезные финансовые трудности и находится под административным давлением. Напомним, клубу грозит принудительное понижение в классе, если в мае он не поправит свои денежные дела. В условиях такой неопределенности и прессинга «Лион» не только удерживается в активной борьбе за место в Лиге чемпионов, но еще и более-менее уверенно вышел в плей-офф Лиги Европы.

В восьми матчах еврокубка на общей стадии лиги «Лион» потерпел только одно поражение – от «Бешикташа» (0:1), трижды сыграл вничью – с «Хоффенхаймом» (2:2), «Фенербахче» (0:0) и «Лудогорцем» (1:1). Последний результат уже без Пьера Сажа у руля. Интересно, что наставника вовсю хвалил главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, который попутно уколол американского владельца лионцев Джона Текстора:

Футбол сейчас – это невероятное количество клубов с владельцами и президентами, которые ничего не понимают в футболе. Больше нет президентов, которые руководят клубами по двадцать лет и больше, как господин Оля или Пинту да Кошта. Они хорошо понимали футбол. А «Лион» – хорошая команда. Хорошая команда сейчас такой является только тогда, когда у нее хороший тренер.

Неочевидный выбор

Однако у Текстора на этот счет было свое мнение. Слухи о том, что Саж может быть уволен, появились в середине января. В окружении президента «Лиона» говорят, что Текстор задумался об этом гораздо раньше – когда освободился Паулу Фонсека. Его, напомним, уволили 29 декабря из «Милана», который португалец оставил на восьмом месте в Серии А. Тяга Текстора к Фонсеке кажется странной, поскольку нельзя сказать, что у этого тренера выдающийся послужной список. Да, он выстрелил в «Шахтёре», но его последующий опыт нельзя назвать шедевральным.

Шанс показать себя Фонсека получил в «Роме», с которой стал пятым и дошел до полуфинала Лиги Европы. В принципе, для римлян приемлемый результат – не гениальный. В 2022 году Фонсека возглавил «Лилль», который под его руководством показывал добротный футбол, был твердым бойцом в зоне еврокубков, финишировав на четвертом и пятом местах в Лиге 1. Уже после «Лилля» португалец вернулся в Италию, возглавив «Милан». С ним дела в гору не пошли, поэтому в конце декабря Фонсеку отправили в отставку. В каком месте биографии он более подходящая кандидатура, чем Саж, не очень понятно.

Возможно, дело в видении футбола и тактики. Но сейчас «Лион» не в том положении, которое позволяет пополнять состав, приобретать игроков под тренерские задумки. Лионцы вынуждены продавать, оптимизировать траты, чтобы втиснуться в требования регулятора и не улететь в низшие лиги административным путем. А зарплата вчерашнего тренера академии, которым был Пьер Саж, наверняка не такая высокая, как у Фонсеки, который своим опытом работы в «Шахтёре», «Роме», «Лилле» и «Милане» какой-никакой статус обрел.

Деструктивное руководство

Порой складывается твердое ощущение, что Текстор специально дразнит болельщиков и добивает некогда славный клуб. Официально об отставке Сажа стало известно после матча Лиги 1 против «Нанта» (1:1). Уже на игре с «Лудогорцем» (1:1), где командой руководили помощники Сажа, президенту клуба фанаты адресовали огромный гневный баннер, поддержав при этом уволенного тренера. Французские СМИ и соцсети облетели кадры, на которых Текстор делает селфи с улыбкой на фоне тех самых болельщиков, которые поносят его на чем свет стоит.

Стоит отметить, что и игроки очень тепло относились к Сажу, боролись за него и выражали поддержку до последнего. Наверняка им тоже не очень понятно решение Текстора о смене главного тренера. На пресс-конференции владелец клуба попытался его объяснить:

Мы слышим голоса болельщиков, которые очень привязались к Сажу. Я тоже был с ним близок. Считаю, что он вернул «Лиону» уверенность и былой уровень. Это позволило нам вспомнить о величии клуба. Но я также получал сообщения от некоторых болельщиков, которые понимают мое решение об увольнении. Иногда перемены могут быть болезненными, но при этом оправданными. Пьер проделал большую работу в прошлом сезоне. Однако болельщики увидели и слабые стороны команды. Не игроков, а стратегии, тактики и подготовки. Моя работа заключается в том, чтобы повысить наши шансы попасть в Лигу чемпионов. Многие фанаты считают, что у Пьера это получилось бы. Возможно, это так. Но я должен увеличить вероятность достижения этой цели. Я видел, что в последние недели команда больше выживала, чем играла. Мы уважаем вклад Сажа и будем помнить его за проделанную работу. Но нужно двигаться вперед и повышать вероятность достижения целей. Думаю, многие фанаты понимают необходимость этого.

Текстор хочет в Лигу чемпионов, говорит о таких задачах, когда его клубу из-за его же работы, а не из-за тактики или игроков грозит понижение в классе. Оторванность босса от реальности кажется нарастающей. Может быть, у Фонсеки большой опыт вывода клубов в Лигу чемпионов? Клубов с такими проблемами, как у «Лиона». Или у Сажа наблюдался какой-то явный кризис? Напомним, он взял команду в зоне вылета в качестве временного наставника после увольнения Лорана Блана и Фабио Гроссо. И поднял до шестого места, вывел в финал Кубка Франции.

Да, порой результаты не впечатляли, команда играла явно полосами. Однако это нельзя назвать провалом. Что же ждет «Лион» теперь? Велика вероятность, что падение. Причем не столько из-за Фонсеки, сколько из-за очередных нелепых решений руководства. И ничто не мешает Текстору летом сбыть «Лион», умыв руки, потому что для американца это очередной бизнес-проект, а не детище, которое строилось десятилетиями.

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AKH
AKH
сегодня в 12:14
Французам должно быть стыдно, имея немало миллиардеров, некогда флагманом французского футбола владеет какой-то америкос, которому ну стопудово кер положить на футбол. Какая любови или страсть может его связывать с Лионом? Да никакая. Да развались завтра Лион, он просто посчитает убытки и все.... Так что белельщикам надо винить своих же богатеньких буритин, которые не купили Лион, а отдали его бизнесмену-америкосу.
Гость
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