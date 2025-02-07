В минувшее трансферное окно установили несколько рекордов

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вчера, 17:36

Трансферное окно в 2025 году побило несколько рекордов как в мужском, так и в женском футболе.

В этот период было совершено 5863 международных трансфера в мужском футболе. Это самый высокий показатель за всё время (на 19,1% больше, чем год назад). В общей сложности клубы потратили 2,35 млрд долларов на международные трансферы, что также является рекордом (+57,9% в сравнении с январём 2024-го и на 47,1% выше предыдущего рекорда, установленного в 2023-м).

В женском футболе потратили 5,8 млн долларов (+180,6%), сделав всего 455 международных переходов (+22,6%).

В мужском футболе по тратам лидерами стали клубы из Англии (621,6 млн). Также в пятёрке идут Германия (295,7 млн), Италия (223,8 млн), Франция (209,7 млн) и Саудовская Аравия (202,1 млн). Команды из Франции получили самую большую сумму в виде трансферных отчислений (371,0 млн), за ними следуют представители Германии (226,2 млн), Англии (185,2 млн), Португалии (176,4 млн) и Италии (162,0 млн).

Английские клубы также больше всех потратили в женском футболе (2,3 млн), и оформили наибольшее количество входящих трансферов (39).