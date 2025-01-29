Гризманн стал рекордсменом «Атлетико» в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился забитым голом в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
Таким образом, француз стал первым в истории футболистом «матрасников», который забил 50 голов в рамках ЛЧ.
|Ред Булл Зальцбург1 : 4Атлетико
|Матч завершен
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился забитым голом в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
Таким образом, француз стал первым в истории футболистом «матрасников», который забил 50 голов в рамках ЛЧ.