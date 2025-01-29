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Гризманн стал рекордсменом «Атлетико» в Лиге чемпионов

вчера, 23:35
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург1 : 4Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился забитым голом в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Таким образом, француз стал первым в истории футболистом «матрасников», который забил 50 голов в рамках ЛЧ.

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Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:47
Браво Гризмманн!
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